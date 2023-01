Las insólitas excusas de los “banquineros” en la Autopista Buenos Aires- La Plata: “Operan a mi ahijado”

escuchar

Ante el colapso del tránsito, muchos conductores optan por usar la banquina como carril para poder pasar al resto de los autos que se encuentran frenados en la ruta. Así, los ciudadanos se arriesgan a ser interceptados por las autoridades viales y recibir una multa, ya que no está permitida esta maniobra, a no ser que se trate de una avería mecánica o de requerir asistencia inmediata, además de las ambulancias, las fuerzas de seguridad o los bomberos. En las últimas horas, un video se viralizó en las redes sociales con las excusas más insólitas de los “banquineros” al ser consultados sobre cuál es su emergencia: “Llego tarde”.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que recopiló fragmentos de las excusas más descabelladas que alegaron los conductores de autos que manejaron sobre la banquina y fueron cuestionados por las autoridades policiales. El clip está filmado en la Autopista Buenos Aires - La Plata. “Control de Banquineros”, denominó la publicación, en la que advirtió: “Su uso solo está permitido en situaciones de emergencia”.

Las insólitas excusas de los “banquineros” en la Autopista Buenos Aires- La Plata.

“Me la mandé, discúlpeme. Estoy yendo a ver a mi ahijado. Me quedé dormido. Y lo operan de las amígdalas”, expresó uno de los ciudadanos que circulaba por la banquina. “Está bien, pero eso no es una emergencia”, señaló el agente policial. “Sí, ya sé cómo es”, admitió el infractor. Así, el funcionario le indicó que le labraría un acta por circular por la banquina, a lo que el hombre respondió: “No hay problema”.

Ante la comunicación de que se emitiría un acta por el “uso indebido de la banquina” y de consultarles por el motivo por el que circulan por este carril, los conductores de los vehículos revelaron las excusas más increíbles: “Me desvié justamente porque vi que estaban adelantando y continué”, comentó uno. “Llego tarde”, expresó otra, a lo que el agente le indicó: “Está bien. Eso no catalogó nunca como emergencia”.

En los controles de alcoholemia: “Es mi laburo”

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los controles de seguridad vial se incrementaron por la tendencia a manejar el auto luego de haber celebrado, con la presencia de bebidas alcohólicas, las festividades tradicionales. Así, muchos ciudadanos superaron el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires, de 0.50 de alcohol en sangre en vehículos particulares y nulo en conductores profesionales. Un video que se viralizó en las redes sociales, compartido por el periodista Mauro Szeta, recopiló algunos fragmentos de estos momentos en las calles porteñas.

La recopilación de las excusas más insólitas en un control de alcoholemia

Así, uno de los conductores que pararon las autoridades dio un nivel de 0.84 de alcohol en sangre, por lo que el agente de tránsito le explicó el procedimiento, a través del cual le secuestrarían el vehículo y le confiscarían la licencia temporalmente, además de la infracción. Más adelante, se observa el caso de un joven que presentó 2.35, pero sí reclamó al agente. “Es mi laburo. Yo soy dj. Estoy laburando hace 48 horas. Lamentablemente, es mi realidad. Yo sé que está mal”, argumentó.

LA NACION