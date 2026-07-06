Las ventas minoristas en las pymes crecieron 0,9% en junio; Brasil y México, eliminados del Mundial

Las ventas minoristas en las pymes crecieron 0,9% en junio . El repunte contra igual mes del 2025 estuvo impulsado por el medio aguinaldo y el Mundial, y registró su primera suba después de 13 meses de caídas ininterrumpidas. Según CAME, la actividad retrocedió 1,3% frente a mayo y acumuló una caída del 2,5% en el primer semestre del año.

El repunte contra igual mes del 2025 estuvo impulsado por el medio aguinaldo y el Mundial, y registró su primera suba después de 13 meses de caídas ininterrumpidas. Según CAME, la actividad retrocedió 1,3% frente a mayo y acumuló una caída del 2,5% en el primer semestre del año. El Gobierno anuncia hoy su programa financiero para 2026 y 2027. El equipo económico liderado por Luis Caputo va a presentar la hoja de ruta para afrontar sus compromisos en dólares. Con los fondos de julio ya garantizados, la estrategia oficial busca llegar al año electoral con mayor margen para enfrentar cualquier eventual volatilidad en el dólar.

La ola de calor provoca incendios forestales en Francia, España y Portugal. Son miles de hectáreas afectadas mientras pronostican una jornada con temperaturas cercanas a los 40°C. Europa ya sufrió este año dos olas de calor: en mayo y finales de junio, que provocaron además miles de muertos en países como Francia.

Argentina amplió el operativo de asistencia en Venezuela. Envió 16 toneladas de ayuda humanitaria y más rescatistas que desarrollan tareas de búsqueda en las áreas más afectadas por el doble terremoto. Mientras, sube a 3342 la cifra oficial de fallecidos y más de 16.740 heridos, según las autoridades venezolanas.

Noruega eliminó a Brasil del Mundial y Neymar anunció su retiro de la selección. Noruega dio el batacazo: le ganó 2 a 0 a la verdeamarela con dos goles de Haaland y pasó a cuartos de final. “Terminé acá”, dijo Neymar tras la eliminación de su selección, que cosechó críticas durísimas por los medios brasileños. Inglaterra superó 3 a 2 a México en el Azteca y pasó a cuartos. Hoy juegan Portugal - España desde las 16 y a las 21 Estados Unidos - Bélgica.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.