Le enseñaba a manejar a su hija, pero algo falló y todo terminó mal: “¡Frená, frená!”

La imprudencia y falta de conciencia por parte de algunos conductores en la Argentina parece no tener límites. Meses después de que un hombre fuera inhabilitado por manejar con un niño a upa, una mujer le permitió a su hija conducir sola y, desafortunadamente, chocó contra un contenedor de acero que se encontraba a pocos metros. La situación se dio a conocer en las redes sociales y cientos de personas se mostraron indignadas al respecto.

A través de Twitter, la usuaria conocida como @vikinga_parana difundió un video en el que se vio cómo la joven intentó acelerar el auto, mientras su madre le dio indicaciones desde afuera. Las imágenes dieron cuenta de que apenas tenía destrezas para la conducción de un vehículo y a su vez no estaba acompañada por ningún adulto responsable.

Su madre le enseñaba a manejar, pero nada salió como esperaba

“¿Y cuál es el acelerador?”, expresó entre risas en el principio de la filmación que se compartió en la red social del pajarito. Lejos de explicarle con paciencia, la mujer que estaba parada en el cordón de la vereda y con los brazos cruzados le hizo la misma pregunta de una manera sarcástica: “¿Y cuál es?”. Una vez que la adolescente recordó el paso a seguir, y segundos antes del incidente, reconoció: “¿Y del medio qué era? Ah, el freno. Uh, estoy re nerviosa, pará”.

En ese instante, le indicaron que debía soltar el embrague de a poco. Sin embargo, cuando realizó este acto, todo terminó mal: el Ford Fiesta color rojo salió sin ningún tipo de control e inmediatamente se estrelló contra el recipiente destinado para almacenar los residuos. “¡Frená, frená, frená!”, le gritó su madre en medio de insultos, mientras la persona que filmaba se reía de la situación.

La publicación, que fue compartida el 18 de mayo, se viralizó y ya acumuló más de 5,7 millones de reproducciones. Además, los usuarios criticaron lo sucedido y aseguraron que la joven pudo haber provocado una tragedia.

“Dios, cómo le van a enseñar a manejar en plena calle y sin nadie al lado. Siempre con acompañante por las dudas de que si te mandás una, pone el freno de mano. Pobre piba, esa no va a querer agarrar un auto nunca más”, lamentó una usuaria. “¿Cómo le vas a enseñar desde abajo? Si es la primera vez, no tiene que estar al volante. ¿Creen que la vida es un videojuego? No se puede resetear”, comentó indignada otra persona.

Cientos de usuarios opinaron al respecto Twitter

La mayoría hizo hincapié en la irresponsabilidad de la adulta que se encontraba en el sitio. “¿A quién se le puede ocurrir enseñarle a manejar a alguien teniendo enfrente un volquete? La próxima clase la hace al borde de un acantilado”, sostuvo un joven.

Otros, además, les reclamaron a los funcionarios del Gobierno por no ofrecer clases gratuitas de manejo. “Esto pasa cuando no hay profesionales que enseñen. Si habría algún lugar especial para aquellos que no tienen a alguien que les enseñe lo básico con paciencia evitaríamos accidentes”, remarcó un usuario.

Si bien en la publicación no se dieron más detalles en lo que se refiere al hecho, el tuit en cuestión de días superó los 15 mil “Me gusta” y acumula anécdotas, críticas, reacciones negativas y mensajes de todo tipo.

