Levantaron el paro aeronáutico del sábado; según Patricia Bullrich, ya están identificados los agresores del Presidente
Además, el Inter Miami avanzó a la final de la Leagues Cup con dos goles de Messi; una delegación de la ONU inspecciona una planta nuclear en Irán. Estas son las noticias de la mañana del jueves 28 de agosto de 2025
LA NACION
- Javier Milei habló por primera de las presuntas coimas en la Andis. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, le respondió el Presidente a un cronista durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora. Poco antes, el Jefe de Gabinete había definido al escándalo de la Andis como “una operación política” durante su informe de gestión en Diputados.
- El Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables del ataque a Milei y evalúa hacer una denuncia. Patricia Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que hay concejales y secretarios del municipio involucrados con los incidentes. La ministra también involucró en el ataque a grupos de izquierda y mencionó que un miembro de la agrupación Hijos quedó detenido.
- Los controladores aéreos levantaron el paro previsto para el sábado. El gremio alcanzó un acuerdo salarial con el gobierno tras una ardua negociación y levantó la medida de fuerza prevista para el sábado. Esta decisión se sumió a la tomada horas antes de suspender la jornada de protesta que iba al realizarse hoy. Las protestas que comenzaron el viernes afectaron a más de 60 mil pasajeros.
- Una delegación de la ONU inspecciona una planta nuclear de Irán por primera vez después de la guerra con Israel. El grupo analiza la central atómica de Bushehr, indicó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán aclaró que el regreso de los inspectores del organismo no supone una reanudación completa de la cooperación sobre el programa nuclear de Teherán suspendida en julio.
- Inter Miami eliminó a Orlando City con otro doblete de Messi. El equipo dirigido por Javier Mascherano superó a su rival 3 a 1 con dos goles de Leo, el primero de penal y el restante de Telasco Segovia, y accedió a la final de la Leagues Cup, que Messi conquistó en el 2023. El partido será el domingo frente a Seattle Sounders.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
