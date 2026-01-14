Sin piedad: a pesar de no resistirse, un joven fue asesinado por dos menores durante un robo en Tucumán

Levantó las manos inmediatamente, entregó sus pertenencias y no opuso resistencia, pero no bastó para disuadir la decisión homicida de los dos adolescentes que lo asaltaron y le dispararon. Joaquín Rodrigo Ibarra, de apenas 21 años, murió luego de ser baleado en la ciudad tucumana de Alderetes por dos menores de 16 y 17 años, que ya fueron detenidos, según confirmó la Policía provincial a LA NACION.

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes en la manzana 1, casa 32, del barrio Julio Abraham, y fue registrado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Según la reconstrucción del caso, a las 2.24 el joven fue a visitar a un amigo y estaba esperando que le abriera la puerta cuando fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en moto.

Uno de los asaltantes bajó del vehículo y le exigió a Ibarra que entregara lo que llevaba. La víctima alzó las manos y dejó caer una bolsa que llevaba consigo. El sospechoso la levantó y se alejó un paso para acercarse a su cómplice, pero después regresó y le disparó.

Así fue el robo y asesinato de Joaquín Ibarra

Luego de ser asistido por vecinos, y tras un llamado al 911, Ibarra fue trasladado al hospital Ángel Cruz Padilla. Llegó en estado crítico y a pesar de la atención de los médicos falleció horas después, a las 5.05, según se informó.

Por otro lado, la Policía de Tucumán montó un “operativo cerrojo” con el objetivo de atrapar a los asaltantes, según comunicó el gobierno provincial. Tras un despliegue que abarcó “toda el área del lugar donde aconteció el atraco y zonas aledañas”, detuvieron a los sospechosos, que fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) por ser menores de edad.

“En el mismo minuto que se llamó al 911 nosotros activamos al personal policial que teníamos por la zona haciendo operativos. Acudieron al lugar y se inició la investigación con el relevamiento de cámaras. Al ser un circuito pequeño se logró determinar cómo habían ocurrido los sucesos. Los autores fueron identificados y posteriormente aprehendidos”, manifestó el comisario general Roque Yñigo, subjefe de la Policía de Tucumán, en diálogo con LA NACION.

El lugar exacto donde fue cometido el asesinato Policía de Tucumá

Agregó que los sospechosos “continuaban con la misma ropa con la cual habían cometido el hecho” y aclaró que todavía les resta secuestrar “el arma que utilizaron y la motocicleta”. Según Yñigo, ambos tenían antecedentes y estaban siendo investigados por su posible asociación con una banda criminal dedicada al robo de motocicletas.

“Hacía bastante tiempo que no ocurría un asesinato así. La zona está observada en nuestro mapa del delito y se trata de un lugar donde frecuentemente tenemos presencia policial porque sabemos que es un poco compleja la convivencia”, aseguró el efectivo.

Los menores, identificados con los alias “Thiaguito”, de 17 años, y “El Chuequito”, de 16, enfrentaron una audiencia por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.

El auxiliar del Ministerio Público Fiscal Miguel Fernández solicitó que se les atribuyera el delito de homicidio agravado criminis causae, en calidad de coautores. El juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, aceptó la solicitud y ambos fueron trasladados al Instituto Julio Argentino Roca, en donde permanecerán alojados preventivamente durante cuatro meses.