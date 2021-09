¿Libres de Covid-19?: uno de cada 10 departamentos o partidos del país no tiene casos hace más de 2 semanas

La Argentina lleva casi cuatro meses en una baja constante de casos de coronavirus desde el pico de contagios a fines de mayo. Esta reducción de la circulación del virus que provocó cerca de 115.000 muertos en el país, se ve reflejada en que en la actualidad uno de cada 10 partidos o departamentos no reportaron infectados en los últimos 17 días.

Según un análisis de LA NACION, en base a los datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación en el dataset que se actualiza todas las noches alrededor de las 21, son 52 las zonas, distribuidas en 17 provincias, las que tienen cero casos desde el 10 de septiembre pasado. Para llegar a ese número se tuvo en cuenta no la fecha de reporte de contagios, sino el día que la persona comenzó con los síntomas.

En el país, desde el comienzo de la pandemia, se informó que para considerar a una localidad o zona sin circulación de SARS-CoV-2 debían pasar, al menos, 14 días desde el último contagio identificado. Otros expertos hablan de que esa cifra se debe elevar al doble del período de incubación, es decir 28 días. Entre otras cuestiones, porque el sistema de vigilancia y testeos en el país no tiene la dimensión que sí se registra en otras partes del mundo.

“Que haya zonas que llevan más de 14 días y hasta dos meses sin nuevos casos habla de que el virus está circulando con baja intensidad. A medida que pasa el tiempo, si no aparecen nuevos casos, significa que el virus no se está transmitiendo. Pero 14 días, para decir que no circula, me parece que es poco”, analizó ante LA NACION, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El experto y asesor del Ministerio de Salud, agregó: “Eso ocurre en algunas zonas donde parece que está todo tranquilo y comienzan a aparecer casos a los 28 o 30 días. Por eso es muy difícil hablar de no circulación del virus en un contexto de pandemia. Sí se puede decir que disminuyó muchísimo la contagiosidad”.

El recuento nacional arroja que el lugar que lleva más días sin nuevos casos está situado en la provincia de Chubut. Se trata del partido de Mártires que tiene una población que ronda las 700 personas. El último de los 64 contagios que tuvo a lo largo de la pandemia comenzó con síntomas el 8 de julio. El primero había sido el 26 de noviembre de 2020.

El otro partido que tampoco reporta infectados desde julio es Lihuel Calel, en La Pampa, que el 19 de ese mes notificó su contagio número 19. La pandemia había llegado a este partido el 17 de diciembre de 2020. En tanto, el podio lo cierra Valle Grande, en Jujuy, que notificó el 3 de agosto su último enfermo de Covid-19. El primero había sido más de un año antes, el 25 de julio del año pasado.

Según el relevamiento, las provincias con lugares donde el Covid-19 no circula hace más de dos semanas son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. En tanto, los siete distritos que aún no tienen partidos, departamentos o comunas sin nuevos contagios en las últimas dos semanas son: Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Misiones, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El ranking en base a la fecha del último caso reportado, los que llevan al menos 28 días sin contagios son:

Mártires (Chubut) 08/07/21

Lihuel Calel (La Pampa) 19/07/21

Valle Grande (Jujuy) 03/08/21

Ñorquincó (Río Negro) 06/08/21

Limay Mahuida (La Pampa) 10/08/21

General Guido Buenos Aires 13/08/21

Florentino Ameghino (Chubut) 17/08/21

Santa Catalina (Jujuy) 21/08/21

La Poma (Salta) 27/08/21

Mitre (Santiago del Estero) 27/08/21

General Lavalle (Buenos Aires) 31/08/21

Pocho (Córdoba) 31/08/21

General San Martín (La Rioja) 31/08/21

Ñorquín (Neuquén) 31/08/21

Picún Leufú (Neuquén) 31/08/21

En tanto, los que llevan más de dos semanas, son: