La Tormenta de Santa Rosa azotó el Litoral argentino y en particular dejó intensas secuelas en las provincias de Corrientes y Misiones, donde provocó inundaciones, árboles caídos, arroyos desbordados y barrios evacuados a partir del viernes. Por si fuera poco, la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales informó que rige una alerta amarilla-naranja por lluvias y tormentas en Posadas, y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continuarán durante el resto del fin de semana, acompañadas de ráfagas de viento, posible caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

En particular, las lluvias y los vientos provocaron la caída de árboles de gran tamaño sobre las avenidas Chacabuco y Roque Pérez en la capital provincial, lo que generó que se interrumpiera el tránsito en la zona y forzó la intervención de cuadrillas municipales. También en la localidad de Gobernador López cayeron tres postes de luz que causaron el mismo problema. Además, las crecidas en los arroyos Apipé y Martirés generaron inundaciones en los barrios Cruz del Sur y Belén, respectivamente, mientras que también fueron afectados los barrios San Marcos, San Lucas, Kennedy, Güemes, Prosol I, Los Oleritos, Rincón del Sur, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, San José Obrero, San Jorge, Los Paraísos, Los Patitos y Chacra 146 y 189, según informó Misiones Cuatro.

Las lluvias torrenciales en Misiones generaron inundaciones que impidieron el tránsito en Posadas

La situación en el barrio Los Oleritos es especialmente delicada, dado que como consecuencia del desborde en un arroyo varias familias debieron ser evacuadas. Una iglesia de la zona hospedó a gran parte de los evacuados, que esperan que el agua baje y se determine qué necesitan sus hogares para que puedan regresar, según El Territorio. El agua superó los 110 milímetros en la tarde del viernes, y por la mañana del sábado ya había alcanzado los 64.

Para responder a las necesidades de la gente, la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, a través de la Dirección de Emergencia Social, entregó suministros esenciales como alimentos, agua, colchones y productos de primera necesidad para intentar sobrellevar el momento.

Las lluvias y las inundaciones no se limitaron únicamente a Misiones. En la localidad correntina de Ituzaingó el temporal provocó voladuras de techos de casas familiares, caída de árboles, postes y cables, que generaron que los servicios de energía eléctrica, agua e Internet no estén en funcionamiento. Aunque las zonas céntricas estuvieron afectadas y el tránsito estuvo dificultado por la tormenta, las áreas más afectadas se encuentran en la periferia, particularmente los barrios Iberá y 50 Viviendas, que solicitó ayuda al gobierno municipal, pero que todavía no tuvo respuesta.

Se estima que cayeron más de 110 centímetros de agua en Posadas Gianella Perotti - elterritorio.com.ar

“Mucha gente se fue a viviendas de familiares y otros nos tuvimos que quedar en nuestras casas con agua, porque tenemos miedo que nos roben lo poco que se salvó”, comentó una habitante de Iberá al diario El Litoral.

