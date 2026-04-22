En este momento se encuentra activa la lluvia de meteoritos Líridas, un fenómeno astronómico por el cual se pueden ver estrellas fugaces en el cielo. Este suele ocurrir las últimas dos semanas de abril y este año su pico de mayor actividad es entre el 22 y el 23 de abril.

Desde el Planetario Galileo Galilei informaron a LA NACION que podrá observarse desde la Argentina, pero “solo de manera parcial y principalmente desde el norte del país, ya que es un fenómeno que favorece al hemisferio norte”.

Las Líridas son restos de meteoritos que caen entran al planeta Tierra a una velocidad de 100 mil kilómetros por hora NASA

Qué es la lluvia de meteoritos Líridas

Según detalla el sitio oficial de la NASA, se trata de una de las lluvias de meteoros más antiguas que se conocen: el primer avistamiento registrado data del año 687 a. C. por los chinos. Sus meteoros son conocidos por ser rápidos y brillantes, dado que se pueden observar hasta 100 meteoros por hora.

Los meteoros provienen de partículas remanentes de cometas y fragmentos de asteroides. Cuando los cometas orbitan alrededor del Sol, dejan una estela de polvo a su paso. Cada año, la Tierra atraviesa estas estelas de escombros, lo que permite que los fragmentos choquen con nuestra atmósfera, donde se desintegran y crean estelas de fuego y colores en el cielo. En el caso puntual de las Líridas, los fragmentos de desechos espaciales que interactúan con nuestra atmósfera para crearlas provienen del cometa C/1861 G1 Thatcher, que fue descubierto el 5 de abril de 1861 por A. E. Thatcher.

El radiante de la lluvia de meteoros Líridas OAN - OAN

Su radiante —el punto en el cielo desde donde parecen provenir— se encuentra cerca de la constelación de Lyra, lo que le da su nombre. Las Líridas parecen irradiar desde la zona cercana a la estrella Vega, la más brillante de esta constelación.

Cuándo y dónde se puede ver la lluvia de Meteoritos Líridas en la Argentina

El mejor momento para ver lluvia de meteoritos Líridas es entre el 22 y el 23 de abril, que es su momento pico de actividad. A esto se le suma que la Luna se encuentra en su cuarto creciente, lo que facilita el avistaje de estrellas fugaces porque la luz lunar será mínima.

Esta lluvia de estrellas es visible principalmente desde el hemisferio norte. De todos modos, también se puede observar en el hemisferio sur, como en la Argentina, aunque con menor intensidad.

Según detallaron desde el equipo de divulgación del Planetario Galileo Galilei a este medio, en lugares como Buenos Aires la visibilidad será muy baja o prácticamente nula, por lo que “no es un fenómeno destacado para nuestra región”. De todos modos, puede llegar a observarse en zonas alejadas de la contaminación lumínica de las ciudades y al observar el cielo a simple vista en dirección norte.

En ese sentido, indicaron que desde Buenos Aires alrededor de la una de la mañana comenzará a asomar por el noroeste el radiante, pero al estar tan cerca del horizonte la observación será casi imposible. “El mejor horario para observarlo es entre las 4 y 4.30, cuando el radiante alcanza su mayor altura. La vista debe dirigirse hacia el punto cardinal norte y, en ese horario, el radiante se encontrará a unos 23° de altura respecto del horizonte", explicaron.

Recomendaciones para ver la lluvia de meteoros Líridas

Cómo ver la lluvia de meteoros Líridas (Foto AP/Petar Petrov, Archivo) Petar Petrov - AP

1 Consultar el pronóstico del tiempo local

Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros. El mejor momento para ver este evento es a partir de la medianoche.

2 Buscar un lugar apartado para observar

Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.

3 Vestirse de acuerdo al clima

Es importante asegurarse de estar cómodo y acorde al clima, especialmente si se planea estar afuera por mucho tiempo. En ese sentido, se sugiere llevar una manta o una silla cómoda.

4 Observar el cielo

Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo recomendable es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.

5 Tener paciencia y tiempo

Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.