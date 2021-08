¿Llega la moto-taxi? La curiosa propuesta para viajes individuales surgida en Santa Fe

SANTA FE.– Los costos, cada vez más elevados, de los servicios de traslados de pasajeros por taxis o remises generaron en el interior de esta provincia una iniciativa de incorporar la moto-taxi.

“Moto-taxi está pensado para el ciudadano que se moviliza a pie y no tiene dinero suficiente para pagar un remís o un taxi. Es una moto monitoreada que marcaría en una computadora todo el recorrido, desde el momento que lo ocupe el pasajero hasta el momento que lo deje”, expresó Renzo Stival, un vecino de Venado Tuerto, en el extremo sur de la provincia, autor de la iniciativa.

Stival es uno de los propietarios de la cadetería “Las 4 Hermanas” que opera en esa ciudad, la quinta en importancia en esta provincia, con una población de 80.000 habitantes.

Según explicó, este emprendimiento entraría en la categoría de “un transporte urbano para toda la ciudad, sin quitarle trabajo a nadie”.

Incluso, el autor del proyecto realizó una encuesta a través de las redes sociales “y hubo una muy buena aceptación. La gente acepta esta posibilidad y muchos me acercaron su apoyo a la iniciativa”, indicó.

La idea, plasmada en un proyecto de ordenanza, fue acercada al Concejo Municipal de Venado Tuerto y ya generó debate y polémica con el sector de los taxistas y remiseros locales.

Stival afirmó además que se trata de un oficio “sin precedentes” en la provincia de Santa Fe.

Las motos, al igual que los conductores, estarían debidamente identificados

“Quiero aclarar que no nos metemos con el trabajo del taxista ni del remisero, porque un remís transporta cuatro personas. Nosotros vamos a transportar a un solo pasajero, es la diferencia que tenemos”, dijo, y sostuvo que la moto-taxi “es un proyecto urbano y también una fuente de trabajo para la gente”.

Central de monitoreo

El proyecto, al que tuvo acceso LA NACION, propone que su funcionamiento esté limitado dentro del horario de 8 a 24 y se transporte a un único pasajero por vez, con motos cero kilómetro, tarifas accesibles y todas las medidas de seguridad.

“Es un debate que habrá que dar en el Concejo Municipal, ya que hay que modificar la ordenanza referida al transporte de pasajeros”, añadió Stival.

Adelantó aspectos del sistema al indicar que incluiría una central que reciba los pedidos, donde se determinará qué chofer tomará el viaje, ya que ello dependerá del género de la persona transportada.

“Pensamos que nuestra cuidad merece seguir mejorando. Vamos a contar con gente especialmente dedicada a esto. Este transporte está dirigido al ciudadano de a pie, para el trabajador y para toda la gente de Venado Tuerto. También consiste en seguir sumando fuentes de trabajo”, explicó el autor de la iniciativa.

Stival mencionó que para el servicio se dispondrían inicialmente cuatro motocicletas, debidamente identificadas. “También estarán identificados los conductores”, añadió.

Convivencia

Sobre la oposición que su idea podría generar entre taxistas y remiseros, Stival sostuvo: “El planteo que yo le hago al taxista es coherente; ellos transportan tres pasajeros y yo llevaría uno solo. Además, ellos hacen viajes de larga distancia y yo solo haría viajes urbanos. No hay obstáculos para que me digan que no, solo una buena organización dentro del municipio y que me acepten que los moto-taxis anden bien, seguros y en regla”, resaltó.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, en la fábrica de motos Corven, a fines de 2020 Presidencia

Debe recordarse que en Venado Tuerto está instalada la planta de Corven Motos, propiedad del Grupo Iraola, la empresa de mayor crecimiento en la producción de motovehículos en el país en los últimos cinco años.

En el marco del acuerdo industrial y comercial con la empresa india Bajaj Auto Ltd., la producción de los modelos Bajaj en la Argentina posiciona a Corven Motos entre los fabricantes más importantes a nivel nacional.

En diciembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández, viajó a Venado Tuerto y recorrió la planta, donde se anunció una inversión de 980 millones de pesos para su ampliación.