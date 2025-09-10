LA NACION

¿Llueve hoy en Buenos Aires?: qué dice el último pronóstico del SMN

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura irá en aumento durante toda la jornada; hay probabilidad de chaparrones durante la tarde

¿Puede llover hoy en Buenos Aires?
Un miércoles con condiciones meteorológicas agradables. Esa es la previsión del SMN para toda la jornada. Por el viento norte, la temperatura irá en ascenso y romperá la barrera de los 20° C. Durante la tarde habrá una rotación de esas ráfagas hacia el sureste que, sumadas al ingreso de un ligero frente frío, daría lugar a chaparrones aislados en la Ciudad.

Debido a la amplitud térmica que se vivirá durante este miércoles, es recomendable usar ropa liviana y clara. Pero también tener a mano alguna prenda impermeable. La lluvia se espera en la franja comprendida entre las tres y las cuatro de la tarde.

La noche se avizora con un clima templado y aumento en la nubosidad. Si bien la temperatura descenderá, se mantendrá a niveles agradables, entre los 14° y 16° C.

La mejor parte de la semana en cuanto al clima será a partir del jueves, día que, aunque mayormente nublado, se prestará para la realización de actividades al aire libre. Durante el fin de semana las mínimas no descenderán de los 10° C.

