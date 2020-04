Lo que esconden las cifras de la pandemia en el país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020

Aunque en el 80% de los casos la nueva enfermedad que tiene en cuarentena a gran parte del planeta transcurrirá con síntomas leves o moderados, el primer centenar de muertes por Covid-19 registradas en el país confirman lo que se advierte en otras partes del mundo: son más los varones que desarrollan un cuadro gravísimo. Según las últimas estadísticas, exactamente el 71% (o casi tres de cada cuatro). El mismo patrón se advirtió primero en China y luego en Italia.

Aun sin evidencias sólidas que permitan explicarlo, el fenómeno no es nuevo para los investigadores. Incluso en modelos experimentales, los animales machos mueren más. Se postula que es porque hay hormonas sexuales masculinas que tienen efectos inmunodepresores; en cambio, las hembras producen más hormonas protectoras contra las infecciones. Y si se tienen en cuenta las comorbilidades, en sus formas graves, el Covid-19 se asocia con enfermedades preexistentes, como la hipertensión, las cardiopatías y los trastornos pulmonares crónicos, todas más prevalentes entre los hombres.

Otra teoría lo atribuye a que los hombres tienen más receptores ACE2 (siglas en inglés de enzima convertidora de la angiotensina 2), que es el lugar por el cual el virus "se pega" a la célula y es un componente esencial de la regulación de la presión sanguínea.

Sin embargo, según Ricardo Valentini, director de Medicina del Cemic, esto no queda tan claro. "Trabajos de hace 10 años en modelos experimentales de infección viral mostraron que a ratones que carecían de ACE2 les iba peor, porque este receptor también tiene una función protectora en la remoción del fluido del alvéolo pulmonar -destaca-. Por otro lado, esos receptores están disminuidos en personas mayores, que son las que en esta pandemia tienen más riesgo de complicaciones".

Hipótesis

Al inmunólogo del Conicet Gabriel Rabinovich tampoco lo satisface esta explicación. "Los virus tienen más de un receptor, no utilizan uno solo para entrar a la célula -comenta-. Muchas de las respuestas pueden estar en esos correceptores, y para el SARS-CoV-2 todavía no están descriptos".

Las diferencias en letalidad parecen ser bastante más extremas en el Covid-19 que en otras enfermedades infecciosas, pero a Kathryn Sandberg, directora del Centro para el Estudio de Diferencias de Género en Salud, Envejecimiento y Enfermedad de la Universidad Georgetown, no la sorprenden. En declaraciones a The New York Times , la científica afirmó que están dentro de lo esperable.

"Esta disparidad -dijo- puede atribuirse a algo particular del virus, pero en general no importa cuál sea el agente infeccioso, las mujeres tienden a ser mejores en destruirlo porque tienen sistemas inmunes más robustos. Viven más y tienden a desarrollar hipertensión y cardiopatías (dos factores de riesgo para el Covid-19) más tarde que los hombres".