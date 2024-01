escuchar

PUNTA DEL ESTE (enviada especial).- La masividad mermó. Tras el ingreso de más de 130.000 argentinos a Uruguay entre los últimos días de diciembre y el 4 de enero, la ciudad balnearia se despidió de su temporada altísima con un balance positivo entre los principales operadores turísticos. Uno de los factores clave: el especial salto de turistas brasileños.

Desde el Ministerio de Turismo de Uruguay, por ahora, mantienen la cautela para hablar del balance total del verano. “Estamos desglosando esas cifras para sacar conclusiones que nos ayuden a dimensionar claramente la marcha de la temporada”, indicaron a LA NACION, mientras que hablaron de “mesurado optimismo” producto del “importante movimiento de personas en todo el país”.

El alto poder adquisitivo se volvió una suerte de requisito excluyente para los argentinos que eligen veranear en el Este. Con una economía golpeada y precios dolarizados que triplicaron sus valores por la devaluación del peso, en la Saint-Tropez sudamericana la clase media quedó desplazada.

La playa Mansa de Punta del Este, este sábado por la mañana ya registraba una merma de locales y turistas Domitila Dellacha

“El turista argentino de poder adquisitivo medio todavía no resuelve su venida a Uruguay, a pesar de que la brecha de los precios y tarifas se ha acortado considerablemente”, señalaron desde la cartera que conduce Tabaré Viera.

Pese a que los pronósticos iniciales no eran auspiciosos para el verano por el contexto político-económico en la Argentina (de ahí viene el principal caudal de veraneantes en el Este), el salto en el resto de turistas internacionales inclinó la balanza. Solo en lo que respecta a la noche, en Punta del Este se convocó a 60 eventos durante los últimos días de diciembre y la primera quincena de enero, según pudo saber LA NACION por fuentes municipales.

“Auguramos una pronta recuperación de la economía argentina, que será paulatina, pero para nuestro turismo determinante pues los argentinos -a pesar del importante número de brasileños ingresados- siguen siendo nuestros principales visitantes”, destacaron desde la cartera turística.

Tras bambalinas, el triunfo de Milei y sus medidas son señales positivas para algunos de los más renombrados operadores turísticos. En esta línea, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, destacó la victoria del libertario. “Para Uruguay es una buena noticia que Milei haya ganado, porque el kirchnerismo no nos quería. Nos ponía trabas en las importaciones, nos remarcaba impuestos, estaba en contra de la política de Uruguay de abrirse al mundo. Veo un horizonte positivo en ese sentido”, sostuvo en diálogo con este medio.

Durante los últimos días de diciembre y principios de enero, en Punta del Este se convocó a al menos 60 eventos

Y siguió: “No lo conozco a Milei; recién está entrando a tomar decisiones para ordenar la casa y no hay casa que funcione si no se ordena, ni la de uno en la familia ni la de un país. La verdad es que está metiendo coraje y me parece que si la Argentina -un país tan rico y de tan extraordinario- no hacía un shock de estas características, se iba a terminar de fundir; y yo creo que tiene posibilidades de levantarse y ser potencia. Cuanto mejor le vaya a la Argentina, mejor le va a ir a Uruguay”.

Boom brasileño

“El gran furor fueron los brasileños, que vinieron en peso con un ticket altísimo, aunque con una permanencia baja”, señaló Rolando Rozenblum, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y CEO del International College de Punta del Este, y siguió: “Las rentadoras de auto, por ejemplo, tienen todos los vehículos alquilados hasta mañana, cuando empieza a haber disponibilidad”.

El sector hotelero, en particular el de más alta categoría, se mostró conforme con los resultados de la temporada. La amplia mayoría tuvo una ocupación en torno al 100%, aunque el desafío –advirtió Analía Suárez, presidente de la Cámara de Hoteles de Punta del Este– es enfrentar la caída propia de la segunda quincena.

“El balance hasta ahora es muy bueno; vino mucha gente, muchos brasileños. Los argentinos que vienen siempre estuvieron todos. Ahora, desde el último lunes 8 de enero bajó un 10%, según el rubro, aunque todavía hay mucha gente”, apuntó Suárez.

Largas colas para conseguir mesa en La Huella, donde ocurren los cónclaves de locales y turistas en José Ignacio Domitila Dellacha

El punto, como todas las temporadas, será la segunda quincena. “La proyección de ocupación está en torno al 60%, aunque en la oferta de hoteles de cinco estrellas está por encima”, señaló la titular de la cámara hotelera.

En esa línea se expresó el director de Ventas y Relaciones Institucionales del hotel Enjoy, Javier Azcurra, quien afirmó que la ocupación del resort para enero se encuentra prácticamente en un 100%. “Quedamos satisfechos con lo que ha sido el flujo de público hasta ahora; el argentino volvió a demostrar su lealtad hacia Punta del Este, más allá de cualquier coyuntura o crisis, el público esteño siempre está presente”, dijo en diálogo con LA NACION.

Azcurra también destacó un incremento en huéspedes brasileños, no solo en cantidad, pero en el largo de las estadías. “Seguimos trabajando y reparándonos para que el resto de la temporada siga siendo de mucha actividad a nivel entretenimiento; en febrero tenemos tres shows, con Jorge Drexler, Rubén Rada y Diego Torres. Somos optimistas, pero con cautela, porque recién arrancó la temporada de verano”, amplió.

Clave gastronómica

I’Marangatú, consagrado como uno de los paradores más clásicos de Punta del Este (y el primero sustentable en la ciudad balnearia), tuvo un récord de más de 2000 cubiertos (comensales, en la jerga gastronómica) en 24 horas. Esto advirtió Suárez, propietaria del negocio gastronómico.

“La mayoría de los restaurantes estuvo mejor que el año pasado y ahora sigue el mismo comportamiento, con una baja del 10 o 15 por ciento, algo que está muy bien también porque se desbordaba todo un poco los primeros días del mes”, señaló la empresaria.

La gastronomía, uno de los fuertes en el Este Natalia Ayala

Con la llegada de los argentinos -según el intendente Antía, al menos 20 mil viven la zona de Maldonado- y más uruguayos, Punta del Este comenzó a desarrollar estacionalidad todo el año. Las propuestas gastronómicas se reafirman y se acumulan los lugares que ahora optan por abrir sus puertas fuera de la temporada estival.

La merma en el flujo turístico, que se aleja del récord de la temporada 2017/2018, no parece desalentar al sector. “Ahora hay una gran cantidad de gente que vive acá todo el año y eso se consolida principalmente con los argentinos que siguen viniendo, aunque con expectativas de mejoras en la Argentina”, evaluó Rozenblum y siguió: “Hay buena expectativa de nuevos residentes en Punta del Este, no solo argentinos, sino brasileños y europeos motivados por la residencia fiscal”.