Juegos, deportes y propuestas recreativas se concentran en Playa Varese

Durante la temporada de verano, Playa Varese se consolida como uno de los puntos de mayor circulación en Mar del Plata. Su ubicación estratégica y el flujo constante de turistas y residentes la convierten en un espacio donde, además del descanso, se concentran propuestas recreativas que acompañan el ritmo del día.

En ese contexto, Hellmann’s volvió a instalar su stand de verano en la playa por tercer año consecutivo. La activación, que funciona del 8 de enero al 8 de febrero, propone un espacio abierto y visible, pensado como punto de encuentro y con una agenda diaria de actividades que combina juegos, deporte, degustaciones y momentos de relax.

El stand de Hellmann’s es uno de los más convocantes de Playa Varese. san.sacristan

El eje central de la propuesta es la Hellmann’s House, donde se desarrollan juegos participativos, desafíos diarios y entrega de premios. Se realizan jornadas de degustación de papás fritas y DJ en vivo los sábados.

Hellmmann's House es el punto de encuentro para los fanáticos de los juegos en Playa Varese.

El deporte ocupa un lugar destacado dentro del cronograma, con competencias de básquet y tejo en formato 2 contra 2. Los torneos se juegan bajo sistema de eliminación directa y cuentan con premios especiales para los ganadores, entre ellos productos premium como ollas Hudson.

Para quienes buscan un plan más relajado, el stand ofrece servicio de préstamo y alquiler de sombrillas y reposeras, además de juegos clásicos de playa como tejo y pelota paleta, pensados para disfrutar en familia. El objetivo es acompañar el día de playa sin alterar su dinámica, sumando servicios y opciones recreativas.

Cronograma de actividades en Hellmann’s House.

La propuesta incluye además un espacio desarrollado en cobranding con Mercado Libre, que integra una experiencia física y digital basada en el incentivo directo al consumo. Con la compra de cualquier producto Hellmann’s, ya sea en supermercados o a través del QR disponible en la Casa Hellmann’s, los consumidores acceden sí o sí a un premio, como abanicos y toallas en edición especial, reforzando la dinámica de recompensa inmediata.

Una maquina expendedora de premios brinda regalos sorpresa a los consumidores de Hellmann’s. san.sacristan

El stand abre de martes a domingo a las 12, con personal dedicado a la atención del público y al desarrollo de las distintas dinámicas. La iniciativa se suma así a la agenda de actividades que marcan el verano en Playa Varese, donde el juego, el descanso y la comida forman parte del mismo plan.

Por tercera vez consecutiva, Hellmann’s apuesta a estar cerca del público en Playa Varese. san.sacristan

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.