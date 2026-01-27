Juegos, deportes y propuestas recreativas se concentran en Playa Varese
- 3 minutos de lectura'
Durante la temporada de verano, Playa Varese se consolida como uno de los puntos de mayor circulación en Mar del Plata. Su ubicación estratégica y el flujo constante de turistas y residentes la convierten en un espacio donde, además del descanso, se concentran propuestas recreativas que acompañan el ritmo del día.
En ese contexto, Hellmann’s volvió a instalar su stand de verano en la playa por tercer año consecutivo. La activación, que funciona del 8 de enero al 8 de febrero, propone un espacio abierto y visible, pensado como punto de encuentro y con una agenda diaria de actividades que combina juegos, deporte, degustaciones y momentos de relax.
El eje central de la propuesta es la Hellmann’s House, donde se desarrollan juegos participativos, desafíos diarios y entrega de premios. Se realizan jornadas de degustación de papás fritas y DJ en vivo los sábados.
El deporte ocupa un lugar destacado dentro del cronograma, con competencias de básquet y tejo en formato 2 contra 2. Los torneos se juegan bajo sistema de eliminación directa y cuentan con premios especiales para los ganadores, entre ellos productos premium como ollas Hudson.
Para quienes buscan un plan más relajado, el stand ofrece servicio de préstamo y alquiler de sombrillas y reposeras, además de juegos clásicos de playa como tejo y pelota paleta, pensados para disfrutar en familia. El objetivo es acompañar el día de playa sin alterar su dinámica, sumando servicios y opciones recreativas.
La propuesta incluye además un espacio desarrollado en cobranding con Mercado Libre, que integra una experiencia física y digital basada en el incentivo directo al consumo. Con la compra de cualquier producto Hellmann’s, ya sea en supermercados o a través del QR disponible en la Casa Hellmann’s, los consumidores acceden sí o sí a un premio, como abanicos y toallas en edición especial, reforzando la dinámica de recompensa inmediata.
El stand abre de martes a domingo a las 12, con personal dedicado a la atención del público y al desarrollo de las distintas dinámicas. La iniciativa se suma así a la agenda de actividades que marcan el verano en Playa Varese, donde el juego, el descanso y la comida forman parte del mismo plan.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
