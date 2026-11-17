Milei le hizo un guiño a Patricia Bullrich y criticó a Victoria Villarruel. En plena tensión interna por versiones de una eventual ruptura de la senadora, el Presidente elogió el protocolo antipiquetes y dijo que su vice no quería aplicarlo. Fue durante la exposición del mandatario ante empresarios por el 85.º aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. “Hasta que los argentinos no dejen atrás a Orcolandia, va a seguir el riesgo país”, afirmó el Presidente.

En plena tensión interna por versiones de una eventual ruptura de la senadora, el Presidente elogió el protocolo antipiquetes y dijo que su vice no quería aplicarlo. Fue durante la exposición del mandatario ante empresarios por el 85.º aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. “Hasta que los argentinos no dejen atrás a Orcolandia, va a seguir el riesgo país”, afirmó el Presidente. Los médicos residentes vuelven a parar . Los profesionales dependientes de Salud de la Provincia y la Nación anunciaron una huelga y marcha para mañana, mientras que los que dependen del Ministerio de Salud porteño comienzan el cese de actividades hoy por 48 horas. Piden un aumento del ingreso mensual y de los presupuestos que los tres gobiernos destinan a la atención pública.

Los profesionales dependientes de Salud de la Provincia y la Nación anunciaron una huelga y marcha para mañana, mientras que los que dependen del Ministerio de Salud porteño comienzan el cese de actividades hoy por 48 horas. Piden un aumento del ingreso mensual y de los presupuestos que los tres gobiernos destinan a la atención pública. Salta se adelanta a la elección nacional y votará para gobernador en mayo . Gustavo Sáenz firmó el decreto que establece las elecciones provinciales para el 16 de mayo del año próximo, lejos de las presidenciales previstas para el 24 de octubre. Además de gobernador y vice, los salteños elegirán representantes para ambas cámaras legislativas, intendentes y concejales municipales. Se suma a Neuquén, Santa Fe y Tucumán, que ya tienen calendario establecido.

Gustavo Sáenz firmó el decreto que establece las elecciones provinciales para el 16 de mayo del año próximo, lejos de las presidenciales previstas para el 24 de octubre. Además de gobernador y vice, los salteños elegirán representantes para ambas cámaras legislativas, intendentes y concejales municipales. Se suma a Neuquén, Santa Fe y Tucumán, que ya tienen calendario establecido. El Papa llegó a Roma tras concluir su gira por Sudamérica . León XIV dio una conferencia de prensa en el vuelo que lo llevaba al Vaticano. Reveló cómo fueron sus encuentros con Milei: “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, aseguró el Sumo Pontífice. También respondió sobre su salud: “No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje”.

León XIV dio una conferencia de prensa en el vuelo que lo llevaba al Vaticano. Reveló cómo fueron sus encuentros con Milei: “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, aseguró el Sumo Pontífice. También respondió sobre su salud: “No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje”. LeBron James volvió a hacer historia. A sus 41 años y en su 24ª temporada, se convirtió en el tercer máximo asistidor de la historia de la NBA. La figura de Philadelphia alcanzó las 12.092 asistencias en su carrera. Dejó atrás a Jason Kidd, una de las grandes referencias históricas de la liga. Además, conserva el liderazgo en puntos, partidos disputados, minutos jugados y tiros de campo convertidos.

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