Los restos de José Pablo Feinmann fueron velados en la Biblioteca Nacional

Los restos del filósofo y escritor José Pablo Feinmann fueron velados este sábado a cajón cerrado en la Sala Augusto Raúl Cortazar de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en la Biblioteca Nacional. Con un aforo permitido de 40 personas en la sala y los protocolos impuestos por la actual pandemia, familiares, allegados y público en general se acercaron para despedir al reconocido intelectual argentino.

En tanto, el director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, y el director de Cultura de la entidad Guillermo David, acompañaron a la esposa de Feinmann, María Julia Bertotto.

Feinmann falleció este viernes a los 78 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Había nacido el 29 de marzo de 1943, en Buenos Aires, y en 2016 había sufrido un accidente cerebrovascular. Hace unos días, había sido operado. Estaba casado con la escenógrafa María Julia Bertotto y era padre de dos hijas, Verónica y Virginia.

Como dio cuenta LA NACION, fue uno de los autores más leídos a partir de finales de la década de 1970, con novelas policiales que evidenciaban el contexto sociopolítico de la dictadura como Últimos días de la víctima y Ni el tiro del final, que fueron llevadas al cine por Adolfo Aristarian y Juan José Campanella, respectivamente.

Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue profesor de esa casa de estudios entre 1968 y 1974; con Amelia Podetti y Guillermina Garmendia, creó el movimiento de las “cátedras nacionales”. En 1973 fundó el Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano en el Departamento de Filosofía de la UBA. Durante la dictadura, fue una de las plumas destacadas de la revista Humor.

Su programa para Canal Encuentro, Filosofía aquí y ahora, fue un éxito. Se puede decir que Feinmann se anticipó a la actual tendencia de los filósofos mediáticos en la Argentina. En 2014, declaró que iba a rechazar el nombramiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires al enterarse de que el conductor Marcelo Tinelli también iba a ser reconocido como tal.

Entre sus obras más significativas, se destacan Filosofía y nación (1982), López Rega, la cara oscura de Perón (1987), La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política (1998), Pasiones de celuloide. Ensayos y variedades sobre cine (2000), Escritos imprudentes I y II (2004/5), La filosofía y el barro de la historia (2008), Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina I y II, El Flaco (2010), Filosofía política del poder mediático (2013), El peronismo y la primacía de la política (2015), Crítica del neoliberalismo (2016) y La condición argentina (2017).

Fueron más de treinta libros, obras de teatro y guiones de textos llevados al cine. Premiado y traducido, su obra obtuvo un vasto prestigio. Asiduo invitado a la Biblioteca Nacional, se publicó en 2013 Historia y pasión, sus diálogos con Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional con quien mantuvo un vínculo estrecho. Ante el fallecimiento de González en 2021, en unas sentida despedida y ya quebrantada su propia salud, Feinmann dejó su imborrable mensaje: “Insisto: te quise mucho, Horacio. Esperame. No voy a demorar. Así lo siento hoy, ahora, mientras escribo estas líneas tristes, esta despedida”.

Feinmann fue autor de uno de los primeros libros publicados tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner, El Flaco, aunque luego adoptó posiciones críticas del kirchnerismo (en particular, de la fortuna del matrimonio Kirchner); consideraba que el Gobierno actual era “tibio, vacilante e indeciso”. “No han podido hacer cosas tan efectivas como habría que haber hecho en frenar la inflación, distribuir la riqueza aunque sea mínimamente, que la gente no siga pasando hambre”, opinó en septiembre de este año tras la derrota del oficialismo en las PASO.