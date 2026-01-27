Los tres factores que influyen en el descanso y qué pasa cuando el sueño se interrumpe

“Cuando me preguntan si hay un horario ideal para dormir, siempre respondo que hay que respetar el sol”, aseguró el médico especialista en sueño Pablo Ferrero. Durante su visita a LN+, el profesional reveló varios tips para tener un buen descanso y recomendó “ser más laxos durante el verano”.

“Si no tuviéramos relojes, nos iríamos a la cama cuando se va el sol y nos despertaríamos cuando sale”, manifestó Ferrero. “Y esto lógicamente varía en las estaciones del año”, agregó.

Según el experto, “el sol es el que te regula el ritmo circadiano" porque “a nivel hormonal dosificamos el mismo en base a la cantidad de luz y temperatura que tenemos”.

El médico especialista en sueño Pablo Ferrero

Ininterrumpido y reparador

Sobre el ideal de un buen descanso, Ferrero apuntó: “Lo mejor sería tener ocho horas de sueño ininterrumpidas, siempre en el mismo horario y de calidad”.

Consciente de que una porción importante de la sociedad no logra esa meta, el especialista explicó: “Si interrumpo mi sueño constantemente lo más importante es identificar por qué se da esa interrupción. Si son mis hijos, si es por orinar, si es por insomnio”.

Dormir ocho horas: para muchos, un sueño inalcanzable Freepik

El reloj del sueño

En palabras de Ferrero, “en la actualidad cada vez dormimos peor. Ya sea cuando tenemos que estudiar, ver televisión o trabajar, esas horas se las estamos sacando a nuestro descanso”. “Para ser más claros: el sueño es una película que dura ocho horas”, metaforizó.

Para agregarle una dosis de optimismo a su relato, el especialista en sueño sostuvo que, “para quienes no logran las ocho horas, dormir seis también está bien”.

El insomnio es un flagelo que castiga a muchas personas Shutterstock

Siesta, insomnio y el paso del tiempo

Consultado sobre los beneficios de dormir siesta, Ferrero desaconsejó esta práctica. “Principalmente para los que sufren insomnio. Además, las personas que exceden su tiempo de descanso, suelen levantarse con cierto aletargamiento”, precisó.

Respecto al paso de los años, Ferrero mencionó las alteraciones que sufre nuestro organismo. “A medida que nos hacemos grandes, nuestro cronotipo se va modificando, pero tampoco es que cuando somos niños somos búhos y de grandes unas alondras", argumentó.

Por último, el especialista en sueño apuntó a las prácticas contemporáneas. “El teléfono celular, además de generar luz, provoca ansiedad: y eso despierta al cerebro. Por eso, al momento de acostarnos, es mejor tenerlo lejos”, concluyó Ferrero.