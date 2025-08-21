Mapa de cortes: qué calles estarán cortadas durante el fin de semana por la Media Maratón de Buenos Aires

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo la clásica Media Maratón de Buenos Aires, en la que participan miles de corredores y, dada la masiva convocatoria, muchas calles estarán cortadas durante el fin de semana, por lo que es preciso conocer cuál es el mapa de cortes en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Las calles cortadas por la Media Maratón de Buenos Aires Edith Cantizano (Redaccion)

Aunque el evento es el día domingo, la preparación y las limitaciones en la circulación por el perímetro en que se correrá la maratón empiezan el día sábado 23, por lo que las restricciones en algunos barrios porteños serán durante todo el fin de semana.

De acuerdo al anticipo del Gobierno porteño, La Media Maratón afecta a los barrios de Monserrat, Microcentro, Retiro, Recoleta y Palermo. Por ese motivo, varias calles y avenidas estarán afectadas durante el evento, y al momento del paso de los participantes.

Qué calles estarán cortadas por la Media Maratón de Buenos Aires

Según las previsiones de la administración porteña, las calles con circulación limitada serán las siguientes, y se distingue entre las que tienen cierre total y parcial:

Cierre total de Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Avenida Dorrego y Julio Argentino Noble, el día sábado 23 de agosto, en el horario de 14.00 a 16.00 horas del día siguiente.

Cierre total de las salidas de Avenida Dorrego y Avenida Sarmiento de la autopista Illia, sentido centro, entre las 5 y las 12 del domingo.

Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo de Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Avenida Corrientes, Avenida Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Rivadavia, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio A. Roca, Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Independencia, Avenida 9 de Julio (sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini y Avenida Sarmiento, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los participantes, el día domingo en el horario de 8 a 12.

La Media Maratón de Buenos Aires, en su última edición, convocó a 25.000 corredores Fabián Marelli - LA NACION

Cuál es el recorrido de la Media Maratón en Buenos Aires

Como ocurrió en ediciones anteriores, la Media Maratón de Buenos Aires tiene su punto de largada en Dorrego y Figueroa Alcorta, para luego avanzar por Avenida Figueroa Alcorta, y luego por 9 de Julio y Avenida Independencia.

Posteriormente, el recorrido pasa por el centro porteño y al final, por Paseo Colón y Avenida Libertador. La línea de llegada coincide con el punto de inicio, en los bosques de Palermo.

El mapa de la Maratón de Buenos Aires 2025

Datos claves de la Media Maratón de Buenos Aires

Fecha: domingo 24 de agosto de 2025

Largada/llegada: Dorrego y Figueroa Alcorta

Horario: 8 horas

Inscripción: on line desde el sitio oficial

desde el sitio oficial Valor de la inscripción: para residentes en la Argentina el costo es de $77.000; para extranjeros: US$90.

Retiro de kits: jueves 21 de agosto, de 10 a 18 horas, en Parque Sarmiento; viernes 22 de agosto, de 12 a 20 horas, ingreso por Avenida Triunvirato; sábado 23 de agosto, de 10 a 18 horas, en ubicación puntual.