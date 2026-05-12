Marcha universitaria y federal: Córdoba, Santa Fe y todos los puntos de concentración
La movilización cuenta con focos en distintos puntos del país; solo en la provincia de Buenos Aires, más de seis ciudades establecieron lugares de encuentro
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Este martes se desarrolla la cuarta Marcha Federal Universitaria, con presencia en distintos puntos del país para exigir la recomposición salarial y la actualización de los fondos de funcionamiento.
En la provincia de Buenos Aires, la protesta se localiza en, al menos, siete ciudades. En Mar del Plata, la actividad empieza a las 16 en el Complejo Universitario, mientras que en Bahía Blanca la columna recorre la avenida Alem hasta finalizar con un acto a las 18, según la información que compartió la Universidad Nacional de Quilmes.
Por su parte, la Universidad Nacional del Centro organiza marchas de antorchas en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén. La Universidad Nacional del Noroeste prepara una concentración en la ciudad de Junín, en la calle Jorge Newbery, entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña.
En la región central, Córdoba presenta uno de los mayores niveles de convocatoria. La movilización en la capital provincial comienza a las 15 en el Monumento de la Reforma y se espera que termine a las 18 en el área céntrica. Este esquema se repite en San Francisco, Río Cuarto y Villa María con horarios de finalización hacia las 18.30.
La provincia de Santa Fe cuenta con tres puntos principales de concentración. En la ciudad de Rosario, los manifestantes se reunieron a las 15.30 en la Plaza San Martín para desplazarse hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
En la capital santafesina, los integrantes de la Universidad Nacional del Litoral y la UTN se agrupan en el Puente Colgante a las 16 y Rafaela fijó su punto de encuentro en la Plaza 25 de Mayo a las 18.
En Entre Ríos, las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú inician sus actividades entre las 16 y las 18.30.
En el sur del país, las marchas se registran en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián. En Tierra del Fuego, las concentraciones se centran en Río Grande y Ushuaia, esta última con un acto central a las 17 en el campus universitario.
En el norte argentino, las movilizaciones presentan los siguientes cronogramas:
- Tucumán: la columna partió a las 17 desde el Rectorado hacia Plaza Independencia.
- Salta: concentración a las 16 en el Monumento 20 de Febrero.
- Jujuy: encuentro a las 17 frente a la Facultad de Ciencias Agrarias.
- Santiago del Estero: la actividad comenzó a las 9.30 en la sede central de la UNSE
- Catamarca: inicio a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria Nº
En la Ciudad, las zonas más afectadas son:
- Avenida de Mayo (corte total)
- Avenida Callao
- Diagonal Norte
- Diagonal Sur
- Bernardo de Yrigoyen
- Bartolomé Mitre
- Bolívar
- Tacuarí
- Piedras
- Salta
- Calle Medrano
- Entorno de Plaza Houssay
- Perímetro de Plaza de Mayo
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