Marcha universitaria y federal: Córdoba, Santa Fe y todos los puntos de concentración

Este martes se desarrolla la cuarta Marcha Federal Universitaria, con presencia en distintos puntos del país para exigir la recomposición salarial y la actualización de los fondos de funcionamiento.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta se localiza en, al menos, siete ciudades. En Mar del Plata, la actividad empieza a las 16 en el Complejo Universitario, mientras que en Bahía Blanca la columna recorre la avenida Alem hasta finalizar con un acto a las 18, según la información que compartió la Universidad Nacional de Quilmes.

La marcha cuenta con distintos focos en muchos puntos del país Mario Sar

Por su parte, la Universidad Nacional del Centro organiza marchas de antorchas en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén. La Universidad Nacional del Noroeste prepara una concentración en la ciudad de Junín, en la calle Jorge Newbery, entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña.

En la región central, Córdoba presenta uno de los mayores niveles de convocatoria. La movilización en la capital provincial comienza a las 15 en el Monumento de la Reforma y se espera que termine a las 18 en el área céntrica. Este esquema se repite en San Francisco, Río Cuarto y Villa María con horarios de finalización hacia las 18.30.

La provincia de Santa Fe cuenta con tres puntos principales de concentración. En la ciudad de Rosario, los manifestantes se reunieron a las 15.30 en la Plaza San Martín para desplazarse hacia el Monumento Nacional a la Bandera.

Los estudiantes de algunas ciudades de la Provincia hacen una marcha de antorchas como modo de manifestarse Santiago Filipuzzi

En la capital santafesina, los integrantes de la Universidad Nacional del Litoral y la UTN se agrupan en el Puente Colgante a las 16 y Rafaela fijó su punto de encuentro en la Plaza 25 de Mayo a las 18.

En Entre Ríos, las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú inician sus actividades entre las 16 y las 18.30.

En el sur del país, las marchas se registran en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián. En Tierra del Fuego, las concentraciones se centran en Río Grande y Ushuaia, esta última con un acto central a las 17 en el campus universitario.

En el norte argentino, las movilizaciones presentan los siguientes cronogramas:

Tucumán : la columna partió a las 17 desde el Rectorado hacia Plaza Independencia.

: la columna partió a las 17 desde el Rectorado hacia Plaza Independencia. Salta : concentración a las 16 en el Monumento 20 de Febrero.

: concentración a las 16 en el Monumento 20 de Febrero. Jujuy : encuentro a las 17 frente a la Facultad de Ciencias Agrarias.

: encuentro a las 17 frente a la Facultad de Ciencias Agrarias. Santiago del Estero : la actividad comenzó a las 9.30 en la sede central de la UNSE

: la actividad comenzó a las 9.30 en la sede central de la UNSE Catamarca: inicio a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria Nº

El mapa de las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, las zonas más afectadas son: