Mar del Plata 2026: cuánto cuesta la carpa en La Perla

La señal de noticias LN+ difundió este mes los valores de las unidades de sombra para la temporada de Mar del Plata 2026. Los concesionarios de los balnearios de la costa atlántica, tal como La Perla, establecieron un esquema tarifario con diferencias significativas según la ubicación geográfica y las prestaciones de cada complejo. El informe revela una dispersión de precios que impacta de forma directa sobre el presupuesto de los turistas durante el próximo enero.

Cuánto cuesta alquilar una carpa en La Perla este verano

El relevamiento de datos para la zona norte de la ciudad confirmó que alquilar una carpa en La Perla cuesta $735.000 por semana durante el primer mes del año. Este valor contempla un servicio integral para el grupo familiar. Las unidades disponen de un equipamiento básico que consiste en: una mesa, cinco sillas y un perchero. El balneario suma un cambiador privado y un cofre de seguridad para el resguardo de pertenencias.

Cuanto cuestan las carpas este verano en la costa atlantica

El acceso a las instalaciones generales forma parte de la tarifa estipulada. Los visitantes cuentan con el uso de piletas de natación, baños y vestuarios durante toda su estadía. El complejo ofrece servicios adicionales como lockers para mayor comodidad de los usuarios.

El área recreativa del lugar posee canchas destinadas a la práctica de distintos deportes y un sector con juegos para niños. La ubicación de estos paradores representa una de las opciones más tradicionales para el turismo que busca proximidad con el centro urbano.

Cuáles son las tarifas en la zona sur y los servicios exclusivos de playa

Los precios experimentan un ascenso en los balnearios ubicados hacia el sur del faro. El informe de LN+ fijó el valor de la semana en la zona sur en $850.000, lo que representa un incremento respecto a las playas del norte. La modalidad de alquiler por jornada también está disponible para los visitantes ocasionales. El precio por un solo día de uso alcanza los $150.000 en estos paradores.

El informe de LN+ detalla los valores de los balnearios para la temporada 2026 Mauro V. Rizzi

La oferta en esta región de la ciudad destaca por la inclusión de prestaciones de alta gama. El costo del alquiler garantiza una cochera móvil para el vehículo del turista. Los clientes acceden a la piscina del predio y al restaurante exclusivo del balneario.

Las actividades deportivas organizadas por el complejo y el uso de los vestuarios integran el paquete de beneficios. La conexión a wifi en toda la superficie de arena permite el uso de dispositivos electrónicos sin interrupciones.

Que otras opciones de alquiler hay en Punta Mogotes

El complejo de Punta Mogotes presenta una de las estructuras tarifarias más diversas de la costa atlántica. Los turistas que deciden pasar un día en Punta Mogotes deben abonar $80.000 por la unidad de sombra. Los valores por periodos más extensos muestran rangos amplios de precios. El costo por un lapso de quince días fluctúa entre los 900.000 y el $1.500.000.

La provincia se prepara para el verano con el operativo Sol a Sol Mauro V. Rizzi

El presupuesto para un mes entero en esta zona oscila entre $1.500.000 y $2.000.000. Los concesionarios locales también ofrecen la posibilidad de contratar el servicio por todo el verano. El precio de la temporada completa llega a los $2.800.000.

Algunos balnearios de la zona cotizan este servicio en moneda extranjera con un valor de referencia de US$4.500. El costo final depende de la ubicación exacta de la carpa respecto a la línea del mar y de los servicios de recreación del parador.

