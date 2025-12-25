Mar del Plata 2026: cuánto cuesta la carpa en Playa Grande

Los balnearios de la costa atlántica definieron los valores de las carpas para el verano, que incluyen beneficios adicionales como piletas y gimnasios. La ciudad de Mar del Plata lidera la oferta con una extensión geográfica que crece cada año.

El precio de una carpa en Playa Grande

Los paradores ubicados en Playa Grande y las zonas próximas al sur del faro presentan las tarifas más elevadas de la ciudad. El costo diario para el alquiler de una carpa en estos sectores inicia en los 150.000 pesos por día para esta temporada. Este valor permite el acceso a un grupo de cinco o seis personas y disponen de la totalidad de las instalaciones del balneario durante la jornada completa. En el sector de La Perla los precios parten desde los 120.000 pesos por día.

El costo diario para el alquiler de una carpa en Playa Grande inicia en los 150.000 pesos por día Mauro V. Rizzi

La propuesta de sombra mínima en la costa atlántica comienza en los 50.000 pesos por jornada. Este precio base corresponde a espacios en paradores privados que funcionan como complemento de la playa pública. Otros puntos de la zona céntrica ofrecen sombrillas y reposeras con valores promocionales y prestaciones elementales.

Precios por día y quincena en Punta Mogotes

Augusto Di Giovanni, responsable del parador Doce de Punta Mogotes, ratificó precios competitivos para que las familias accedan a los clubes de playa. El empresario detalló las condiciones del servicio para el mes de enero. “Por 80.000 pesos tendrán en enero y por día una carpa para seis personas y la posibilidad de divertirse con piletas, profes que atienden a los chicos y decenas de otros entretenimientos y servicios”, explicó a LA NACION. El verano pasado la tarifa en ese mismo establecimiento fue de 60.000 pesos.

El alquiler por quincena en Punta Mogotes cuesta 1 millón de pesos durante la primera mitad de enero. El valor asciende a 1,2 millones de pesos para la segunda quincena del mes. El complejo cuenta con 24 balnearios que ofrecen opciones diversas. Existen precios desde 900.000 pesos la quincena en otros paradores de la misma zona. La variedad de servicios y la amplia disponibilidad de estacionamiento marcan la diferencia en este sector de la ciudad.

El alquiler por quincena de una carpa en Punta Mogotes cuesta 1 millón de pesos Mara Sosti

Los contratos por el mes de enero completo en Punta Mogotes se fijaron en 2 millones de pesos. Otros balnearios de la zona ofrecen el mes desde 1,5 millones de pesos. El costo del alquiler por temporada completa oscila entre los 2,8 millones de pesos y los 4500 dólares en los establecimientos más exclusivos. Este servicio abarca un período mínimo que supera los tres meses. El cronograma inicia a mediados de diciembre y finaliza a finales de marzo.

Los residentes locales representan el mayor volumen de clientes para la temporada completa, ya que aprovechan la comodidad de las instalaciones tras la jornada laboral. El uso de los vestuarios permite el regreso a las obligaciones sin necesidad de cargar elementos de playa. Este fenómeno de contratos extensos funciona con éxito en una ciudad de casi un millón de habitantes. Los usuarios comparten el costo del alquiler entre dos o tres grupos familiares para reducir el gasto.

Servicios adicionales y beneficios en los paradores

La oferta de los servicios, además de la carpa, varía según el balneario. Algunos paradores incorporan una o más piscinas, áreas de recreación para niños, vestuarios con duchas y el acceso a sanitarios es exclusivo para los clientes. Ciertos complejos cuentan con instalaciones deportivas, incluyen canchas de fútbol, vóley o tenis, mientras que otros suman sauna y gimnasio. La constante incorporación de amenities define las preferencias de los usuarios a la hora de elegir un balneario.

Muchos de los paradores ofrecen amenities además de las carpas Mara Sosti

Los precios de las carpas en Pinamar y Cariló

Carlos Bastons, administrador del parador Marbella de Pinamar, anticipó que los valores dependen de la zona de alquiler. Las sombrillas cuestan entre 50.000 y 60.000 pesos por día, con un alquiler mensual de un millón de pesos. Las carpas en Pinamar tienen un precio de entre 70.000 y 100.000 pesos por día en enero y el mes completo en ese destino cuesta 1,5 millones de pesos. “Siempre va a variar según el punto que prefiera el cliente y la oferta de servicios que se le brinde”, afirmó Bastons a LA NACION.

En Cariló la oferta de carpas y sombrillas es limitada y las reservas mantienen un ritmo firme. El parador Hemingway confirmó que los valores de salida al mercado siguen vigentes. La quincena de enero cuesta 1.670.000 pesos y el mes completo llega a 2.480.000 pesos. Carlos Gartia, encargado del lugar, brindó detalles sobre el costo diario. “Por día calculamos que por día estará en 150.000 o 160.000 por día”, indicó a LA NACION. El nivel de pedidos supera las cifras del año anterior en este balneario.

En el balneario Hemingway de Cariló la quincena de enero cuesta 1.670.000 pesos marcelo-aguilar-4503

Nuevas modalidades de concesión en la costa

Mar del Plata avanza con la licitación de nuevas concesiones en sectores de playa sin servicios previos. Las autoridades determinaron que ninguna unidad fiscal nueva podrá sumar carpas fijas. El objetivo es la implementación de unidades móviles sin servicios de sombra permanentes. El formato nuevo establece que las sombrillas solo ocuparán espacio sobre la arena si los clientes las alquilan.

Pinamar ya concluyó su plan de reconversión con estructuras que atienden parámetros de sustentabilidad. En otros destinos como Villa Gesell la dinámica es distinta. Los residentes locales esperan el verano para trabajar con el flujo turístico. El alquiler de sombra para clientes locales es casi una excepción en esa localidad vecina.

