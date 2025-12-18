Mar de Plata: un hombre encontró a su novia con otro y desató una feroz pelea en una pizzería

Un violento y a la vez inusual episodio se registró el miércoles por la noche en una pizzería del centro de Mar del Plata, cuando un hombre descubrió a su pareja junto a otro y se desató una fuerte pelea dentro del local.

El hecho ocurrió en el comercio que irónicamente lleva el nombre de “Yo, Tú, Él”, sobre Belgrano al 2100. Allí, un individuo reconoció a su novia sentada en una mesa y compartiendo una cerveza con otro sujeto.

Casi sin intercambiar palabras, el recién llegado atacó a golpes al acompañante de la mujer, lo que derivó en un forcejeo que se extendió dentro del establecimiento. La pelea resultó en destrozos dentro del establecimiento.

Según precisó La Capital de Mar del Plata, se rompieron vidrios, vajilla y otros elementos del mobiliario, mientras clientes y empleados observaban la escena con sorpresa y temor. A raíz de los disturbios, efectivos policiales de la subcomisaría Casino —con jurisdicción en la zona— acudieron al lugar para controlar la situación.

Uno de los involucrados, de 33 años, fue aprehendido en el lugar, mientras que el otro, de 39, no quedó detenido. Ninguno de los dos sufrió heridas de gravedad, por lo que no requirieron asistencia médica.

Por el episodio se iniciaron actuaciones judiciales en una causa caratulada como “daños”, que quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, entonces de turno, encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro.

Otro inusual episodio con foco en la infidelidad

El pasado mes de octubre, un hecho igual de particular sorprendió a la provincia de Salta cuando un un taxista fue detenido en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí el procedimiento era regular, pero cuando los efectivos revisaron el vehículo encontraron a una mujer escondida en el baúl. “Lo estaba vigilando”, dijo quien se identificó como la pareja del hombre. Buscaba comprobar si le era infiel o no.

”Es mi señora... Es que me cela”, justificó el taxista cuando le preguntaron sobre el motivo, según consignó el medio local El Tribuno. El control ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro.

En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se puede ver cómo los efectivos de la policía local le ordenan al hombre que abra el baúl de su propio auto para el control rutinario. Ahí es cuando descubren a la mujer escondida en el interior y tapada con lo que parece ser una manta.

El insólito momento en que una mujer es hallada en el baúl de un taxista

“¿Qué hace acá? ¿Por qué está ahí, señora?“, preguntó, sorprendido, uno de los policías. En ese momento le pidieron a la joven de solo 18 años que descienda del vehículo y el hombre explicó por qué ella decidió hacer esa extraña maniobra: “Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quiere saber lo que hago a la noche”.

Según el medio local, tras el hecho el conductor tuvo dos infracciones: una por manejar alcoholizado y otra por el transporte ilegal de pasajeros. El costo de manejar con alcohol en sangre en Salta puede ser muy elevado.

Según El Tribuno, las multas mínimas ascienden a los $179.376 -incluyendo los costos administrativos- mientras que la sanción máxima puede llegar a $593.776.