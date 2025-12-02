Qué sucursales de Coto venden ropa de H&M y a qué precio

H&M desembarcó en la Argentina a principios de diciembre con una cápsula exclusiva que se comercializa en algunas sucursales de Coto. En ese sentido, muchos usuarios de redes sociales compartieron algunos de los sitios en que se puede conseguir la ropa de la popular marca de fast fashion en nuestro país y la variedad de prendas disponibles.es por eso que surge la pregunta sobre en qué locales de la cadena de supermercados argentina se puede conseguir ropa de H&M.

Se puede conseguir ropa de H&M en algunas sucursales de Coto Archivo

Se trata de un acuerdo por el cual solo se venden algunas prendas de la última temporada de verano de la empresa sueca. Eso quiere decir que, al menos en una primera etapa, solo contempla la comercialización de estos productos por esta temporada.

No es la primera vez que la H&M hace un acuerdo como este para comercializar su ropa en territorio argentino: hace seis años se asoció con el empresario Arturo Alacahan para vender una colección en el centro comercial Luján Walk Shopping Center.

Qué sucursales de Coto venden ropa de H&M

Esta cápsula exclusiva de H&M no está disponible en todas las sucursales de Coto, sino que se vende exclusivamente en seis hipermercados de Coto. A continuación, estos son los sitios en que se puede conseguir la ropa de la empresa sueca en la Argentina:

Las sucursales de Coto en donde se vende ropa de H&M en la Argentina

Abasto (Agüero 616).

Nordelta (Agustín M. García 5858).

Tortugas (Panamericana Km 36,5).

Moreno (Victorica 660).

Ciudadela (Comesaña 4056).

Mar del Plata (Av. Jorge Newbery 4750).

A qué precio está la ropa de H&M en Coto

Según pudo saber LA NACION, los precios de la ropa de H&M que vende Coto van desde remeras a $19.000, vestidos por $46.000 o jeans a $40.000.

De acuerdo a la creadora de contenidos Jefa del Ahorro, estos son algunos de los precios de la ropa de la empresa sueca que se pueden acceder en nuestro país, que es principalmente de mujer:

Los precios de H&M en la Argentina

Remera: $19.000

Top: $24.999

Blusa: $30.999

Pollera: $39.999

Camisa: $45.999

Pantalón: $45.999

Vestido: $45.999