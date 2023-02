La Justicia de Salta le dio la prisión domiciliaria a Lautaro Teruel por una infección en un dedo

escuchar

Lautaro Teruel, hijo de uno de los cantantes de Los Nocheros y condenado por abuso sexual, recibió el beneficio de la prisión domiciliara debido a una infección en una uña del pie, una problemática que se agravó en el último tiempo y que llevó a que sus abogados solicitaran que el arresto continúe temporalmente fuera de la cárcel.

Teruel fue condenado en 2021, por la Justicia de Salta, a 12 años de prisión por abuso sexual de una adolescente de 19 años, y una niña de 10. Su abogado, Juan Casabella Dávalos, explicó que la reciente dolencia, que comenzó a ser tratada como una uña encarnada, empeoró a tal punto que su cliente no pudo apoyar el pie, según consignó El Tribuno.

Lautaro Teruel, durante el juicio.

El padecimiento comenzó presuntamente en agosto del año pasado y desde entonces fue sometido a distintos tratamientos, incluso una cirugía por la que estuvo internado un tiempo. Fue en ese momento que su abogado pidió una Junta Médica. Los profesionales dijeron “era preferible que se quede en la clínica hasta que se cierre la herida y evitar que vuelva a contagiarse del germen”.

No obstante, Teruel recibió el alta cuatro meses más tarde y volvió a prisión. Allí, según la defensa, la situación no fue la adecuada. Casabella Dávalos denunció que el personal del Servicio Penitenciario le puso una cadena en el pie a su cliente que complicó la infección. A raíz de eso, inició una demanda contras las autoridades del penal.

Ante esta situación, el juez Martín Pérez resolvió que Lautaro Teruel cumpla la pena en la casa monitoreado por una tobillera electrónica, de forma de seguir adelante con la recuperación y evitar posibles consecuencias que frustren el tratamiento.

Condena

Marcos Lautaro Teruel es uno de los hijos del integrante del conjunto folclórico Los Nocheros, Mario Teruel. En 2021 fue condenado a 12 años de prisión por el abuso de sexual agravado en perjuicio de dos víctimas, una nena de 10 años y una adolescente de 19.

Durante el juicio, el testimonio de una de las víctimas resultó impactante. La joven, de entonces 19 años, relató que fue abusada por Teruel desde que ella tenía 10 años y hasta que poco antes de cumplir los 13. Declaró en aquel momento sin la presencia de los imputados en la sala, de acuerdo a una de las peticiones que le formuló al tribunal en aquel momento.

Lautaro es el hijo de Mario Teruel, cantante de Los Nocheros.

Al referirse a los abusos, comentó que era una alumna promedio, muy sociable, pero que a partir de las agresiones empezó a tener problemas en el colegio. “Vivía en la dirección, tenía bajo rendimiento académico y no me llevaba bien con mis compañeros. Me molestaba todo y me sentía incómoda al estar con mucha gente. Los problemas los creaba yo”, detalló.

Asimismo, afirmó que a partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, a cortarse los brazos y piernas, y que comenzó a sufrir trastornos alimenticios: dijo que a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia. La joven también mencionó que tuvo intentos de suicidio mediante cortes profundos en los brazos y la ingesta de pastillas.

Lautaro Teruel había llegado al imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño, por una de las dos causas.

En tanto en la causa acumulada está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

En el primer caso, la denuncia fue radicada por la madre de la menor, el 13 de marzo de 2019, mientras que la segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019, en la que la víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, cuando ella tenía 19 años.

