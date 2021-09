El exabrupto de Gianinna Maradona tras las revelaciones de Mavys Álvarez, la novia menor de edad de Diego

Mavys Álvarez, la joven menor de edad que tuvo un vínculo con Diego Maradona en Cuba, brindó una entrevista a un canal de Miami en el que contó detalles de su intimidad con el Diez. Las declaraciones de la mujer, que en aquel momento tenía tan solo 16 años, generó un fuerte rechazo de una de las hijas del exfutbolista fallecido, Gianinna Maradona.

Las contundentes declaraciones de Álvarez realizadas en una entrevista con América Tevé de Estados Unidos repercutieron en todo el planeta y fueron reproducidas en Argentina por Intrusos. Los dichos de la cubana provocaron un rotundo repudio por parte de Gianinna, quien se expresó mediante las redes sociales.

Habló Mavys Álvarez, la mujer cubana que estuvo con Diego Maradona siendo menor de edad

“No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo sé que entre esas personas solo hay un fin: lastimar. Medir a cualquier precio”, sentenció la hija menor de Diego y Claudia Villafañe en su cuenta de Twitter.

Maradona había llegado a Cuba en enero de 2000 y su estadía en la isla se prolongó por cinco años en los que el vínculo con Álvarez se afianzó. Después de un tiempo, la llevó a vivir con él a La Pradera, un centro internacional de salud en el que se alojaba y en el que gobierno castrista le había autorizado dos casas. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, admitió Álvarez.

La aparición de la joven cubana disgustó a Gianinna Maradona, quien aseguró que el fin de la entrevista fue solo "lastimar" Twitter @gianmaradona

Además de reproducir la entrevista a Álvarez, en el programa de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, también habló Omar Suárez, el dueño del bar Cocodrilo quien fue testigo de la relación entre la menor y el exentrenador de la selección argentina. “Muchas de estas chicas eligen este camino para salir del régimen nefasto que hay en Cuba, los mismos padres están de acuerdo con eso para zafar de lo que viven ahí”, dijo el empresario, a pesar de que Mavys aseguró que sus padres no estaban de acuerdo con que esté con Maradona.

“Uno de mis viajes fue cuando Mavys cumplió 18, Diego la habrá conocido con 17, puede ser que haya sido con 16″, relató Suárez. Y afirmó que “había un contexto de aceptación” a pesar de que ella era menor de edad.

El empresario teatral y dueño del bar Cocodrilo fue testigo de la relación entre Mavys y Diego

“Teníamos la casa uno donde vivía Maradona y la dos en la que estaba Guillermo Coppola y había otras habitaciones. Se compartía mucho con la familia de ella, siempre estaba su tía o la mamá. Estaba como aceptada la relación y lo vinculo con todo lo que se vive en el régimen cubano. Me ha pasado de ver padres desesperados que ofrecen que te lleven a hijas de 16 o 17″, indicó Suárez, quien sostuvo que siempre vio de mala manera que Maradona estuviera con una menor de edad, pero que “había que estar ahí y vivir ciertas cosas”.

Sin embargo, el empresario agregó: “Mavys fue un gran amor de Diego. En 2001, cuando hizo el partido homenaje acá en Buenos Aires, él quería traerla adentro de un equipo de música. Yo llegué y estaban los cubanos agujereando la caja para meterla adentro y traerla a la Argentina”.

Las declaraciones de Mavys Álvarez y Omar Suárez provocaron una fuerte reacción de Gianinna Maradona Instagram @giamaradona

“Me comuniqué con Coppola para decirle que estaba pasando esa locura, ¿cómo iban a meter a la piba así en el avión? Él habló con Diego, este con Fidel Castro y ahí autorizaron la salida de Mavys por 30 días y que la devolvieran a La Habana. Y fue así”, recordó Suárez.

Y para finalizar, el empresario habló de la vida cotidiana de los cubanos “que viven con un dólar al mes y dos bolsas de frijoles y arroz que les dan”, para justificar el accionar de Álvarez y la aceptación de su familia a pesar de que era menor de edad. “De repente Mavys y su familia se encuentran viviendo en una casa de nivel superior con televisión, inodoro, frazadas, comida todos los días. Eso te obnubila también. Diego no lo tomaba como un abuso eso”, concluyó Suárez.

Las fuertes declaraciones de la joven cubana y del dueño de Cocodrilo derivaron en la contundente reacción de Gianinna, quien en su cuenta de Instagram compartió palabras mucho más violentas a las que había tuiteado un rato antes. “Hijos de p..., ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”, disparó de forma decisiva la hija de Diego.