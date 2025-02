Más de medio país está bajo alerta por altas temperaturas este domingo 23 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de color amarillo y naranja por lluvias, tormentas y altas temperaturas que afectarán a la zona centro y al norte del país, así como a un sector de la Patagonia. La advertencia es por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según las previsiones del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, lloverá con intensidad en extensos sectores de Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán, donde además se prevé una ocasional caída de granizo y ráfagas de entre 60 y 80 km/h. También se esperan “valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Asimismo, el SMN emitió un alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en Chubut y Santa Cruz. Por este fenómeno, sugirió: “Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

Provincias bajo alerta naranja y amarilla

Las provincias más complicados serán Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Chubut. Allí, está vigente una advertencia de color naranja debido a que se producirán tormentas fuertes, algunas localmente severas, que “podrían estar acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y especialmente, abundante caída de agua en cortos períodos”. Las precipitaciones podrían tener una acumulación de entre 80 y 120 mm”.

En tanto, para las localidades de Catrilo, Conhelo, Quemú Quemú, Santa Rosa y Toay de La Pampa; Ayacucho, Castelli, Chascomús, General Belgrano, Balcarce, Dolores, General Guido, General Paz, Las Flores, Lezama, San Miguel del Monte, Pinamar, Partido de la Costa, Tordillo, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Pila, Rauch, Tandil, Adolfo Alsina, Daireaux, Guamini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas de Buenos Aires rige un aviso a muy corto plazo “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”, aclara el SMN.

Frente a este panorama, recomiendan no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también rige una alerta amarilla y se espera una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y posibilidades de algunas tormentas aisladas. En cuanto a la temperatura, la mínima estará en torno a los 25° y la máxima se ubicará en los 33°, tanto en la Capital Federal como en los distritos del conurbano bonaerense, mientras que la humedad se ubicará en el orden del 79% y la presión será de 1013 hPa.

