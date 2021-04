Masiva protesta en Neuquén: personal de salud corta las rutas a Vaca Muerta

Una fuerte protesta lleva adelante personal del sector público de salud de Neuquén, que corta los ingresos a Vaca Muerta en reclamo por mejoras salariales.

Según las imágenes que los propios profesionales de la salud compartieron en sus redes sociales, las protestas y los cortes se dan en lo que se conoce como “ruta del petróleo”.

Mientras compañeros y compañeras permanecen en las rutas del petróleo, en la city Neuquina hay marcha, permanecía y caravana durante todo el dia. Y vos decias que eramos un pequeño grupo? @OmarGutierrezOk @PeveAndrea @VMerloOK @LMNeuquen @rionegrocomar . pic.twitter.com/4ArMKVAG9f — autonconvocados neuquen (@autonconvocados) April 9, 2021

“Está cortada toda la ruta. Pero toda. Hay kilómetros de camiones que no entran ni salen. Incluso el abastecimiento acá en el pueblo cerca del yacimiento ya comienza a correr peligro”, dijeron a LA NACION trabajadores afincados en el principal emprendimiento petrolero del país.

En diálogo con LA NACION, Daniela lell, enfermera hospital Castro Rendón de Neuquén, dijo: “Lo que reclamamos es una recomposición del 40% del sueldo para todo el personal de salud y la regularización de la situación del personal precarizado y eventuales. Estamos hablando de cerca de un 30% de los integrantes del sistema de salud”.

“Recién en el mes de marzo tuvimos un aumento del 15%. Pero durante todo el 2020 no hubo recomposición salarial alguna. Además, hubo sumas fijas y no remunerativas. Por eso, el gobierno dice que fue del 25% el aumento. Pero no tuvieron en cuenta la inflación de todo el año pasado”, detalló la enfermera.

Según dijo lell, el año pasado “no hubo derecho para los trabajadores de salud”. “Ellos desconocen todos. Desconocen a los médicos autoconvocados, que somos la mayoría de los trabajadores. Más del 90% de los trabajadores de salud apoyan el reclamo. Casi todos se adhieren al paro y los que no lo hacen es por miedo a los descuentos. Más de 3600 trabajadores tuvieron descuentos en sus sueldos”.

“Las protestas comenzaron el 2 de marzo. Ya llevamos nueve bloqueos, pero este es el más largo. Llevamos tres días de bloqueo absoluto. No se mueve nadie. Hasta ahora, los camioneros no se enojan y entienden el motivo del reclamo”, aseguró, y remarcó: “Vamos a seguir acá hasta tener una respuesta de las autoridades”.

En tanto, fuentes de la industria petrolera dijeron a LA NACION que los cortes de ruta que llevan adelante los trabajadores autoconvocados de salud desde el día miércoles en el epicentro de Vaca Muerta impactan directamente la producción de gas y petróleo, ya que las principales empresas productoras se encuentran en la zona afectada.

En la industria aducen que estos cortes se traducen, hasta el momento, en más de 30 equipos que tuvieron que parar su actividad de perforación o terminación de pozos, arrojando grandes pérdidas económicas, que aumentan a medida que pasan las horas. Además, los trabajadores que se encuentran en los yacimientos no pudieron cumplir con su rotación y faltan insumos claves para continuar con la operación.

Todo esto repercute en el cumplimiento asumido por las operadoras petroleras con los cupos establecidos en el Plan Gas Ar que, además, profundiza la crítica situación del faltante de gas para el período invernal que se aproxima.

