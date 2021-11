Mauricio Macri contó cómo fue su audiencia con el juez Martín Bava: “Le dije ‘vayamos rápido, la citación ya prejuzga’”

Tras su declaración en los tribunales federales de Dolores, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, el expresidente Mauricio Macri dio una entrevista a Jonatan Viale y Laura Di Marco por LN+ en la que habló sobre la causa; se refirió a lo sucedido con el micrófono de un cronista de TV y también a la gira europea de Alberto Fernández.

En el arranque de la entrevista, Macri contó detalles de su audiencia en Dolores: “Le dije al juez lo que, a esta altura, la mayoría de los argentinos ya sabemos y es que tendría que haber suspendido esta audiencia porque la Cámara aún no resolvió la recusación”.

“Entonces le dije: ‘se ve que está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre . Por eso, se lo voy a facilitar y le voy a firmar un escrito’. Me dijo si no quería ninguna aclaración, le dije que no. Que vayamos rápido. La situación a indagatoria ya prejuzga”, contó el expresidente.

Ante la consulta de quién está detrás de esta situación respondió: “Los operadores del kirchnerismo. Cuando el jueves pasado cometió el error de no tener los papeles en regla, se lo veía que estaba incómodo. Un gobierno que marca máximos niveles de ineptitud, logró lo que ningún gobierno en la historia del país, contestarle un pedido a un juez en menos de dos horas. Nunca pasó. Generalmente las cosas tardan, al menos días”.

Mauricio Macri durante la entrevista en LN+ LN+

“¿Por qué sigue estando en la causa el juez?”, le preguntó Di Marco, a lo que Macri respondió: “Sobran motivos para que no siga en la causa. Ya le dijo el fiscal que es incompetente. Lamento que este gobierno haya utilizado una tragedia para tratar de dañar a otros. Es más o menos como lo que pasó con Santiago Maldonado. Jamás mandé a espiar a nadie. No tiene lógica” y ante la consulta de si las pruebas que forman parte de la causa son elementos de espionaje, contestó: “A mí no me consta. No sé cómo es el modus operandi de la Casa Militar. En ninguna parte del mundo va a reunirse con personas que o están identificadas. Lo que yo escuché, no vi las fichas, lo que hay son detalles de las personas en base a las redes de acceso público”.

Macri, sobre la AFI: “Descreo que haya hecho algo ilegal”

Sobre la consulta de si puede ser que la AFI lo hiciera sin que él lo supiera, dijo: “Yo nunca participé en ese tipo de decisiones de la AFI. También descreo de que la AFI haya hecho algo ilegal. Ellos no paran de inventar supuestas causas de espionaje. La única persona que tuvo elementos de pruebas en su poder fue la expresidenta que tenía en su casa escuchas, informes y todo tipo de informes en su casa. Además, tiene una causa abierta que no ha prosperado en nada”.

¿Cree que Cristina lo quiere preso?, fue la consulta a la que Macri respondió: “Creo que se han obsesionado. Siempre tuve muchas causas. Pero estos dos años es una más. Está en contrabando en Bolivia, la persecución de la AFIP, a mí, a mi familia y a todo lo que me rodea. Es una por segundo, es una obsesión. Podemos tener jueces que se quiebran en la justicia argentina, pero creo en la justicia al final llega. Pero el desafío es que no llegue al final” y aseguró que no cree que esta situación le sirva electoralmente y recordó que abrió a otros referentes de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023: “Todos los curas que quieran ser Papa que se preparen y se verá quién lo será en el 2023″.

Qué dijo sobre lo que pasó con C5N

Sobre lo ocurrido con un cronista de C5N al que le tomó el micrófono en la puerta del juzgado de Dolores, explicó: “Se ve en las imágenes. Yo bajo del auto, con las tensiones que uno tiene en un momento así, porque sinceramente uno es un ser humano y veo una nube de micrófonos. Voy avanzando y veo que hay varios que tienen como patas y ese se me viene encima. Entonces lo agarro y lo trato de tirar”.

“¿Justo ese?”, fue la consulta del conductor de +Realidad a lo que Macri respondió: “Ni vi. Ni vi qué micrófono era. Le pido disculpas porque el micrófono terminó en el agua. Pero la verdad es que lo que hice es tratar de evitar que el micrófono colisione con mi cabeza porque venía avanzando. Fue un segundo”.

Los entrevistadores le indicaron que la situación se vio fea y que recibió el repudio de organizaciones como Adepa y Fopea a lo que el expresidente respondió: “Lamento, lamento porque se ve que es un segundo. No es que estoy dialogando con un periodista y le saco el micrófono. Es que, en esa nube, ese se venía directamente a mi cabeza. Fue justo el de este medio de comunicación”.

“Lo de Adepa me sorprendió muchísimo porque justo su presidenta acaba de decir que en los cuatro años nuestros hubo un comportamiento ejemplar con la prensa, así que no puede tomarse eso como un hecho de agravio a la prensa”, dijo el expresidente y agregó: “Fue un acto reflejo. Minutos más tarde la pasamos muy mal con Gabi Michetti que pasó a apoyarme con todos los problemas que ella está teniendo. La tiraron al piso, casi le tumban con la silla. Caminar las dos cuadras fue toda una hazaña”.

Macri criticó el papel de Alberto Fernández en el G-20

Sobre la participación de Alberto Fernández en el G-20, dijo: “Al Presidente lo vi con mucha tristeza, porque la política exterior que tiene la Argentina hoy es inexistente. Es la de alinearse con no democracias como Nicaragua o con dictaduras como Venezuela. Eso te genera el vacío, que te caigas del mundo, que no te consideren esos países que tiene un compromiso de verdad con los Derechos Humanos y no de discurso”.

“Eso es lo que vimos, ninguna bilateral importante. Eso de colgarse de todo el mundo, todos esos memes que están dando vueltas, agarraba a uno y a otro. Parecía un jugador de rugby tacleando presidentes por los pasillos, no es la forma ”, se quejó el exmandatario y sumó: “Todo lo que se construye ahí, antes tiene que haber algo coherente sólido que lo avale. Vos construís relaciones si los tipos ven que vos sostenés lo que les dijiste. Él los visitó en un viaje por Europa y dijo un montón de cosas que después no cumplió”.

Según Macri, la derrota del gobierno en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue porque “se vio mentira, ineptitud e inmoralidad, entonces la gente dijo basta. Ellos confundieron que nosotros hayamos un hecho un mal diagnóstico o que nosotros no hayamos generado una expectativa acorde a lo que podíamos cumplir, una expectativa demasiado alta que no cumplimos”.

“ Mucha gente se tentó por el asado gratis y la heladera llena a creer que podían volver a la inmoralidad, la prepotencia y el atropello que tuvieron hasta 2015 ″, dijo Macri y agregó: “Pienso que el domingo 14 de noviembre empieza una nueva etapa para el peronismo. Entrará en una etapa refundacional, van a tener que volver a empezar y desprenderse del kirchnerismo definitivamente. “Ellos han sido socios en este desastre”.

Sobre la posibilidad de sumar dirigentes del PJ a Juntos dijo: “Siempre están bienvenidos todos los peronistas republicanos, de buena fe y que quieran lo mejor para los argentinos, como Miguel Pichetto, pero lamentablemente fue una excepción, no un representante de mayoría de peronistas. También es importancia para la Argentina tener una alternancia sana”.

“La Argentina se va a curar no solo con los ocho años que vendrán de Juntos por el Cambio que vendrá entre 2023 y 2031, sino si realmente hay una alternancia que dice: ‘Yo quiero hacer lo mismo que estos señores, quiero defender la independencia de los poderes, el funcionamiento pleno de las libertades, pero lo voy a hacer mejor’”, analizó el exmandatorio.

Las críticas a la doble pensión de Cristina Kirchner

Ante la consulta sobre la doble pensión de Cristina Kirchner, dijo: “Es creer que ellos están en un mundo paralelo; ella, la vicepresidenta, y su entorno han perdido contacto con la realidad hace mucho tiempo. La derrota del 14 de noviembre va a profundizar ese problema. Nos está haciendo daño a todos porque la cuota de poder que ella tiene la ha ejercido con ideas anacrónicas que han destruido lo bueno que habíamos hecho nosotros y no han reparado nada de lo malo que dejaron. Sumar jubilaciones y retroactivos es muy difícil de explicar y de digerir”.

“Pedirme a mí que explique qué puede hacer la vicepresidenta es demasiado, porque para un ingeniero racional… generalmente no he acertado. No sé si va a ir por más o por menos…”, respondió ante la consulta sobre cómo cree que actuará la vicepresidenta si pierden en las generales del 14 de noviembre y agregó: “Ojalá se den cuenta, pero cuesta creerlo. Las críticas que le hacen al Presidente desde ese sector es que no hizo cosas más heterodoxas aún, que no trató de avanzar más sobre los ciudadanos, más emisión de platita. Son terrenos inexplorados, nunca hemos estado en esta situación con un peronismo enfrentando serias dificultades en el manejo de la sociedad en general, no solo de la economía. La sensación es de ensañamiento con la Argentina, como si la quisieran destruir”.

El exmandatario también habló de la cotización del dólar y analizó: “[El valor del dólar blue] es señal de que hay demasiados pesos. El cepo ha tenido cepitos, crecen y se reproducen”, ironizó.

“Nosotros tuvimos que ponerlo y lamento no haberlo puesto el 12 de agosto a la mañana; hubiésemos evitado esa devaluación y un salto de inflación y pobreza que no correspondía”, dijo en alusión a su derrota en las PASO de 2019 y agregó: “ Todo tiene que ver con lo mismo: la Argentina necesita restablecer el elemento fundamental a partir del cual se construye, que es la confianza. Con un plan, con un rumbo claro, con dirigentes a los que la gente le crea. Con confianza, hay inversión, con inversión hay empleo”.

Luego se quejó: “Todo el mundo se está defendiendo de este ejército de demolición: a ver qué impuesto nuevo te va a poner, qué regulación nueva te van a poner, qué traba. En ese contexto, ellos tienen que asumir que el 14 de noviembre tienen que empezar de vuelta”.

¿Teme que haya un estallido social como el del 2001?, le preguntaron y respondió: “El 14 de noviembre marca el comienzo de una nueva etapa también para Juntos por el Cambio, con enorme responsabilidad. Quiero que los argentinos estén tranquilos: nuestra prioridad va a ser su bienestar, como fue siempre, con lo cual vamos a intentar, primero, hacer control de daño”.

“Hoy la suerte que tenemos es que tienen una guía: el mundo les dijo que la Argentina vuelve a estar en el abecedario si acuerda con el Fondo. Ellos tienen que acordar con el Fondo. El Fondo les va a plantear un plan razonable, con más o menos ortodoxia, para lograr equilibrios que generen baja inflación, baja de pobreza. Si ellos logran ese acuerdo, nosotros vamos a estar para colaborar, porque esa es nuestra tarea”, dijo Macri.

“Massa no es una persona confiable”

“[Sergio Massa] No es una persona que ha sido confiable, tampoco ha sido confiable el Presidente. Tenemos un desafío muy complejo”, respondió Macri y al ser consultado por el apodo “ventajita” que le colocó a Sergio Massa, agregó: “ Actúa de esa manera. Yo lo llevé con toda mi mejor disposición a Davos y le dije que si quería ser Presidente lo sería, que debía ser una persona confiable. Y uno es confiable cuando sostiene su palabra, aun cuando no le conviene más. Si hago todo el tiempo que a mí me conviene, entonces no podés liderar”

Luego respondió: “[Horacio Rodríguez Larreta] reivindica su amistad con él [Sergio Massa], pero él sabe que tiene que tener mucho cuidado, porque tenemos que hacernos cargo de sostener la esperanza de los argentinos . Tenemos que estar listos para colaborar en hechos concretos, no en fotitos ni conferencias de prensa de la nada. En hechos concretos, vamos a estar ahí. Ha habido un crecimiento en los dirigentes de Juntos por el Cambio. Lo que hay que parar es este éxodo masivo de jóvenes; yo les pido: ‘Está cambiando la Argentina, no se tienen que ir’”.

También habló sobre los “halcones”, las “palomas” y su relación con Javier Milei: “Otra tarea que tenemos por delante es estar listos y unificados en la visión de lo que hay que hacer. Creo que, en 2023, con tanta gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo. Ahora vamos a tener el apoyo de la gente”.

“Después de un momento inicial de palomas y halcones, todo fue confluyendo a un lugar más razonable. Hoy hay más coherencia en lo que decimos. Las ideas que expresa [Javier] Milei son las que he expresado siempre yo”, dijo y al ser consultado a quién votaría respondió: “Pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio, más allá de querer dialogar con todos. Por eso pudimos construir esta coalición tan diversa”.

“ Me senté con él [Javier Milei] y dialogué; coincidimos en muchas cosas, en la visión en la que en un país en el que los que gobiernan piensan que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrar impuestos todos los días distintos y encima no rendir cuentas”, se quejó y agregó: “Ojalá podamos confluir en una propuesta en 2023 única, que ellos se sientan cómodos como para participar”.

Sobre el final le consultaron si veía posible que Alberto Fernándes no terminara su mandato, dijo: “ Es una tarea de todos garantizar el funcionamiento de nuestro sistema democrático, en ese sentido no vamos a andar haciendo actos con helicópteros y esas cosas que ellos me hacían todo el día a mí. Nosotros queremos que los procesos terminen como corresponde y que haya alternancia”.

“La Argentina sale adelante si vuelve a abrazar la cultura del trabajo y las reglas. Nadie apuesta en un país donde vale todo y le pueden robar el sindicalista o el intendente que inventa una tasa, así no funciona”, cerró.