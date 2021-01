Mayores de 87: El debate sobre si deben aplicarse o no la Sputnik V

Mientras algunos gobiernos provinciales comienzan a planificar las campañas de vacunación de adultos mayores contra el Covid-19, el debate sobre si es o no prudente aplicar la Sputnik V en personas de más de 87 años persiste. Al igual que el Gobierno ruso, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó la semana pasada el uso de esta vacuna en mayores de 60 años. Sin embargo, la misma no fue probada en personas mayores de 87, lo cual genera una controversia no solo entre la comunidad médica sino también entre las personas de este rango etario.

“No quiero ser un conejillo de indias”, resumió Héctor Jardón, de 94 años, para justificar por qué cree conveniente no aplicarse la vacuna. “Como no se probó en ninguna persona de mi edad, no tengo forma de saber si puedo presentar efectos colaterales graves. Mientras falte esa información, voy a cuidarme con el barbijo, el distanciamiento y el alcohol en gel”, agregó Jardón, que vive en Palermo junto a su mujer.

Entre los mayores de 87, el debate Sputnik sí, Sputnik no, es reñido. Desde el espectro opuesto al de Jardón, Luz, de 86 años, que prefirió resguardar su apellido, afirma que también se sentiría más segura si existiera más información sobre los efectos de la vacuna en adultos mayores, pero dada la situación epidemiológica del país y teniendo en cuenta los riesgos que puede correr una persona de su edad si se contagia Covid-19, prefiere inocularse.

La aplicación de la vacuna de origen ruso, que obtuvo una aprobación de emergencia debido al contexto pandémico, es voluntaria incluso para personas con factores de riesgo. De acuerdo al esquema de vacunación diseñado por la autoridad sanitaria nacional, después del personal de salud, los mayores de 70 y los residentes de geriátricos serán los próximos en tener la oportunidad de recibir la primera dosis.

En tanto, la gobernación bonaerense anunció que a partir de mañana comenzará a vacunar a los adultos que viven en hogares. Los mayores de 60 que vivan en casas particulares y quieran vacunarse deberán inscribirse en un formulario web para entrar en la lista de espera de los puntos vacunatorios que abrirán a partir de febrero.

“No tenemos apuro. Mis hermanos y yo hablamos con nuestro papá y todos pensamos lo mismo: por ahora es mejor esperar a ver cómo evoluciona la vacuna, qué consecuencias tiene, antes de que él la reciba”, contó Adeline Thibaud. Su padre tiene de 95 años.

Al igual que la mayoría de las personas mayores de 87 consultadas por LA NACION, Thibaud aclaró que la última palabra con respecto a la decisión de vacunar o no a su padre la tiene su médico clínico, a quien todavía no han consultado.

Consensos

Entre los médicos, en tanto, la opinión también está dividida, aunque en general existe el consenso sobre la importancia de inmunizar a la población.

“Se sabe que la eficacia de la Sputnik no disminuye por la edad y que los efectos adversos, que son pocos y leves en los adultos jóvenes, son aún menores en los adultos mayores. Pero todavía falta información científica”, afirmó la infectóloga, geriatra y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Miriam Rozenek Pisterman. A su vez, remarcó que antes de vacunar a personas de determinada edad, es preferible tener información sobre los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna en ese grupo etario.

También consultada sobre esta cuestión, Leda Guzzi, médica infectóloga y miembro de la SADI, opinó que más allá de la falta de pruebas para mayores de 87, “la recomendación es que se vacunen, ya que el riesgo de la enfermedad supera ampliamente a cualquier eventual riesgo de efecto adverso por la vacunación”.

A su vez, explicó que en situaciones de emergencia sanitaria global como la actual, los datos de eficacia y seguridad de las vacunas van produciéndose sobre la marcha, y que probablemente en un futuro cercano se conozcan los resultados de la Sputnik V para los mayores de 87.

Por su parte, Eduardo López, infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ya había dicho a LA NACION que como la Sputnik se estudió hasta los 87, los mayores de esa edad deberán consensuar si se vacunan o no con su médico de cabecera para evitar que en pacientes frágiles provoque efectos adversos.