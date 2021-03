Mejor me quedo. Ya embarcados rumbo a México, se bajaron por los nuevos anuncios

La odisea comenzó otra vez. A partir de mañana se suspenderán los vuelos desde México, Chile y Brasil para impedir que ingresen y se propaguen nuevas cepas de coronavirus. Pero en esos países hay argentinos que ahora no saben si podrán regresar al país si no logran cambiar el vuelo de manera urgente.

La crisis de los varados que se vivió el año pasado es un fantasma que sobrevuela la escena. Como de costumbre frente a estas situaciones, los operadores telefónicos de las aerolíneas colapsan y, según dicen los pasajeros, tampoco cuentan con información oficial clara sobre cómo se implementarán las nuevas normas impuestas por el Estado argentino. Una buena noticia para esos argentinos es que, según la Jefatura de Gabinete de la Nación, si vuelan hacia otro país, desde ahí podrán ingresar a la Argentina.

Muchos pasajeros se enteraron de las restricciones minutos antes de subir al avión Ignacio Sánchez - LA NACION

Andrea Dannenberg, de 57 años, viajó ayer a la noche hacia la Ciudad de México. El avión salía a las 22, y cuando estaban por embarcar empezaron a llegar mensajes de Whatsapp y llamados a los pasajeros por parte de sus amigos y familiares. Les querían advertir que el regreso podría ser complejo y, según relata, ante la incertidumbre muchos decidieron no abordar el avión. De hecho, hubo pasajeros que ya estaban en sus asientos y de pronto se pusieron de pie y le dijeron a la tripulación que se querían bajar.

“Nos enteramos 10 minutos antes de abordar el avión. Empezó el murmullo entre los pasajeros, se generó una especie de paranoia. Hubo gente que dijo ´basta, ya me pasó esto el año pasado´ y se subieron igual. Yo también me subí porque vine a México a visitar a mi hija que vive acá y no la vi durante casi todo el año pasado. Si no puedo volver, por lo menos sé que tengo un techo para dormir, pero los que se van de vacaciones y tienen el dinero justo, se bajaron”, detalla Dannenberg a LA NACION.

Dannenberg describe que, una vez arriba del avión, la tripulación dijo que se iban a suspender los vuelos desde México hacia la Argentina, pero que no contaban con más información. “Como el vuelo estaba demorado porque estaban sacando las valijas de los que decidieron no subirse, a muchos esa demora los hizo repensar la decisión, se pusieron de pie y se bajaron del avión. Pero bueno, como siempre en estos casos hay mucha incertidumbre”, agrega.

LA NACION consultó a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al ministerio de Transporte, donde señalaron que los vuelos desde Chile, México y Brasil están suspendidos, pero que es posible viajar a otro país y desde ahí volver a la Argentina. Como también podrán regresar aquellos que tengan una escala en otro país. Por ejemplo, Copa Airlines antes de regresar desde México hace una escala en Panamá, esos pasajeros podrían ingresar a la Argentina, más allá de que el país de origen sea México.

A su vez, los que ingresen a la Argentina deberán abonar y practicarse una prueba de PCR en Ezeiza. Los que den negativo cumplirán con un aislamiento de 10 días en su domicilio y tendrán que realizar otro PCR al finalizar el aislamiento. Aquellos que incumplan la cuarentena serán denunciados por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública, delitos comprendidos en los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Mientras que, si un pasajero se le detecta el virus al llegar al aeropuerto, tendrá que hacerse otro test de secuenciación genómica para determinar la cepa y deberá aislarse en un hotel dispuesto por las autoridades pero abonado por el pasajero.

Miriam López, de 30 años, llegó a México junto a su novio el sábado pasado y su pasaje de regreso es para el viernes de la próxima semana. Lo que iba a ser un viaje de descanso ahora se convirtió en un problema y, casi el único tema de conversación es cómo van a lograr que les cambien el pasaje a tiempo y sin perder mucha plata. “Vinimos con LATAM. Hablamos con un operador y nos dice una cosa, hablamos con otro y nos dice otra. Hace unos días que de lo único que hablamos es de esto porque esta semana las cosas fueron empeorando. Lo que pensamos es ir a Lima, Perú, y volver desde ahí”.

Algo similar le pasó a Rocio Sarrini, de 25 años: “Estoy de viaje con mi pareja. Actualmente estamos en Playa del Carmen. Ayer al volver por la tarde al alojamiento empezamos a leer en los grupos de Facebook las noticias de que se suspendían los vuelos desde Brasil, Chile y México. Obviamente me desesperé y comencé a llamar a mi familia para ver qué sabían. En Aerolíneas Argentinas, por el momento, mi vuelo sigue vigente pero supuestamente durante el día de hoy nos van a comunicar las modificaciones”.

Otro caso es el de Marcelo Braconi, de 53 años. Es de Córdoba y se iba a Cancún con sus dos hijas de cinco y 11 años. Cuando llegó desde Córdoba al Aeropuerto de Jorge Newbery, se enteró de las nuevas restricciones. En ese momento decidió abandonar el plan original y sacar otros pasajes que los lleven de vuelta a Córdoba. “Decidí no subirme. Tengo estas vacaciones pagas hace más de un año, antes de que se decretara la pandemia. Mi agente de viajes me dijo que por las dudas no me vaya. Mi valija está llena de trajes de baño y ojotas, así que en Buenos Aires con este clima no nos podemos quedar, nos volvemos a Córdoba. No estoy de acuerdo con las restricciones, haceme todos los tests que quieras, pero déjame ir y volver”.

Los cambios en los pasajes para aquellos que decidieron no viajar, también son complicados. Por ejemplo, María Gimena García, de 38 años, había sacado un pasaje a través de Aerolíneas Argentinas antes de que se decretara la cuarentena el 20 de marzo del año pasado. “Inicialmente era para marzo, me lo cancelaron. Luego para octubre, me lo cancelaron. Ahora para el 17 de abril, pero con todo esto lo quiero modificar y dejar el pasaje abierto porque así no quiero irme. Me dicen que ya no puedo cambiar de nuevo el ticket, pero la realidad es que las otras veces, y en esta oportunidad sucede lo mismo, yo no lo cambio porque quiero sino por las normas del país”.