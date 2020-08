La pandemia avanza con fuerza y crece la preocupación oficial Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La pandemia de coronavirus avanza con fuerza en tierra cuyana, con un sistema sanitario "al límite" de su capacidad. Así, mientras la provincia alcanza el 90% de ocupación de las camas de Terapia Intensiva, los profesionales del sector aseguran que "ya todo es Covid". Es más, ya se rompió la barrera de los 100 muertos y los 6000 contagiados. De hecho esta semana se produjo la cifra récord de infectados en una jornada: 351 enfermos y siete muertos. En tanto, la tasa de positividad en los testeos ya supera el 30%.

Las autoridades ya dudan en mantener flexible la etapa de "distanciamiento social". De hecho, la presión del Gobierno nacional para retroceder de fase crece con el correr de las horas, por lo que se esperan inminentes anuncios locales, con posibles nuevas restricciones. A su vez, mientras se ultiman detalles de cómo seguirá la cuarentena local, el Gobierno provincial insiste con el "confinamiento voluntario", trasladando la responsabilidad a la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de extremar los cuidados personales.

"Todo está grave, muy cerca del límite. Sentimos mucha tristeza por los compañeros fallecidos, y en varios hospitales hay muchos casos positivos, y no todo se difunde; está todo muy cerrado y bajo control oficial. Se debe insistir más en el peligro del contacto de niños con los adultos mayores. Tampoco se deben hacer reuniones secretas, les pedimos que sean responsables", contó a este diario una enfermera con años de experiencia en el sector público y privado, en los hospitales Notti, Central y Español. Esta semana, Mendoza se conmocionó por el deceso de una querida enfermera de 37 años, quien recibió una emotiva despedida de sus compañeros de la Clínica Santa Clara, de Godoy Cruz. La mujer era la jefa del servicio de enfermería Covid-19. "Está todo congestionado, no damos abasto. El Gobierno no quiere volver a Fase 1 y se entiende por lo económico, por eso es importante que los jóvenes tomen conciencia y no sean negligentes en el accionar, porque nos complican a todos", acotó otra enfermera de un efector público de la capital provincial.

El Hospital Central, el principal efector público de la provincia, también está al límite de su capacidad Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Bajo este escenario de alta complejidad, los médicos siguen peleando, frente a un enemigo que los desconcierta y que desnuda las falencias del sistema. "Está muy complicado. El hospital está a full, y en lo personal muy cansado. En realidad, todos estamos agotados, pero tenemos que resistir", expresó un galeno del Hospital El Carmen, de Godoy Cruz, el principal efector de referencia de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). En este sentido, también hay críticas de afiliados que pertenecen al grupo de riesgo o superan los 60 años y que no están recibiendo atención y derivación para ser tratados en un centro sanitario sino que les piden que se mantengan aislados en sus domicilios.

Por su parte, otro especialista mendocino cuenta el panorama que se vive en uno de los principales efectores camino a la zona este provincial. "Estamos trabajando 15 días por 15 de descanso. La verdad que estamos colapsados; el hospital se encuentra lleno. Acá es todo Covid, y cada vez más, y cuidándonos para no contagiarnos. Hacen falta más camas", señaló un profesional del Hospital Diego Paroissien de Maipú. En tanto, otro médico del hospital privado Santa Isabel de Hungría, de Guaymallén, compartió el mismo escenario, al igual que otra profesional de la Clínica Santa María, de la capital mendocina. "Acá esta lleno de Covid, todo al límite. Y se han suspendido todas las cirugías que no sean de urgencia para no ocupar camas", contó.

En tanto, los testeos PCR avanzan con el correr de los días. De hecho, en el último mes se incrementaron un 400%, por lo que ya se han realizado más de 20.000 determinaciones. En este sentido, esta semana ha sido récord de testeos, con el uso de un promedio diario de 600 kits de reactivos de laboratorio, cuando hace tan solo un mes se realizaban menos de 100.

El gobernador Rodolfo Suarez admite que "las camas de terapia intensiva están llegando a su límite"

"Falta mucho tiempo, quizás, para que la ciencia encuentre la salida con una vacuna. Cuando digo 6 o 7 meses es muchísimo el tiempo y ojalá esos sean los plazos. Por eso hay que cuidarse. Vemos que a muchos jóvenes no les pasa nada pero sí a los adultos mayores. Las camas de terapia intensiva están llegando a su límite", expresó en las últimos horas el gobernador Rodolfo Suárez, quien pide mayor toma de conciencia a todos los mendocinos en el cuidado de la salud de toda la población. La ocupación de las camas de Terapia Intensiva se encuentra hoy al 90%. En toda la provincia, entre el sector público y privado hay unas 400 "plazas críticas", con la misma cantidad de respiradores artificiales. En tanto, el número total de camas de internación es de unas 4.000 en toda la geografía local.

"Vamos a seguir incorporando camas. También estamos trabajando junto al sistema de salud privado. Ya hay casos que son muy leves, lo que les permite estar en sus casas, con todos los cuidados. También incorporamos cerca de 70 personas para trabajar en un sistema de llamados telefónicos para constatar que estén en sus casas esos pacientes. Se trata de estatales que están cumpliendo sus funciones desde el hogar", agregó Suárez, quien indicó que "hasta que no baje la curva de contagios, las reuniones familiares seguirán suspendidas". Así, apuntó que "la única manera de aplanar la curva es cuidándonos y respetando las medidas".

"Realmente sabemos que las camas están colapsando y no hay suficiente personal especializado en terapia. Todo prácticamente está cubierto de pacientes, lo vemos con los reportes diarios, con cada vez más contagiados y sospechosos. Ya entramos en la etapa de riesgo y también hay que prestar atención a lo que ocurre en los efectores pediátricos, con muchos niños positivos, lo que pone en peligro al personal", indicó a este diario María Isabel Del Pópolo, titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). La médica pediatra y terapista neonatóloga, desde hace años volcada a la defensa de los galenos, llamó a las autoridades a "mover" más rápido a los pacientes que no revisten gravedad e "incentivar" más a los profesionales que están al frente de la batalla.

"Hay que tratar de enviar a más personas a hoteles o a sus domicilios con un buen seguimiento para descomprimir las camas de terapia. Se necesita descomprimir más el sistema. También hace falta mayor toma de conciencia de la población y mayor donación de plasma", añadió la profesional, quien aseguró que más del 5% de los pacientes positivos de Mendoza pertenece al sector sanitario. Esto es más de 300 personas, de las 6.260 que contrajeron el patógeno desde que la pandemia llegó en marzo a tierra cuyana. También reclaman que el Gobierno cumpla con el pago de un adicional que se adeuda de la gestión anterior: el ítem "recurso humano crítico", dirigido justamente a personal específico, como el terapista. "Las terapias intensivas, y clínicas con internación, y los laboratorios, no dan abasto, al igual que los kinesiólogos. Son recurso humano crítico, además hay pocos terapistas. Les pido a los gobernantes que tomen conciencia, que la salud tiene que ser una política de Estado; la pandemia nos demuestra esto: no hay que tener baches ni improvisar", agregó la dirigente.

Asimismo, la preocupación de los profesionales está puesta en los mendocinos que padecen otra patología y que no están cumpliendo con los tratamientos, o que llegan a las guardias con cuadros más complejos, como pasar de una apendicitis a una peritonitis. También se observan serios inconvenientes con aquellos pacientes que deben realizarse diálisis. "Hay muchos pacientes que no están llegando en buenas condiciones", explicó Del Pópolo.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, ya son 6.260 los casos positivos confirmados de coronavirus. Son 61 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 5.136 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19, 63 por casos confirmados por nexo clínico epidemiológico y 1.000 en investigación epidemiológica. Asimismo, la provincia tiene 1.716 personas recuperadas y 115 fallecimientos por COVID-19.