Pese al aumento de casos, las autoridades buscan que la provincia se mantengan la fase de distanciamiento, equilibrando salud y economía, por lo que piden mayor autocontrol con las medidas sanitarias. Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La situación epidemiológica por el nuevo coronavirus en tierra cuyana se complica con el correr de los días, al tiempo que se mantiene la etapa de "distanciamiento social" y de "mitigación" del brote, con flexibilizaciones en la mayoría de las actividades económicas.

De acuerdo con los datos oficiales, en tan solo un mes, los contagios crecieron 600% mientras que el aumento de muertes llegó al 400%, con récord de fallecimientos en la jornada de ayer, con siete decesos.

De hecho, la provincia está por encima de la tasa de letalidad nacional, con más de 2% y se encuentra en el ránking de las más afectadas.

Así, mientras el 22 de julio se registraban 660 casos positivos de Covid-19, ayer esa cifra se ubicó en 4570 pacientes enfermos, lo que representa siete veces más de transmisiones. En tanto, hace un mes, se habían reportado 19 mientras muertes por la pandemia, mientras que ayer la cantidad de fallecimientos llegó a 91; es decir, casi cinco veces más.

Esta semana, las autoridades provinciales decidieron no retroceder de fase, autorizados por Nación. De esta manera, la provincia del oeste argentino sigue en fase de distanciamiento social y obligatorio, con prohibiciones de juntadas familiares y bares, mientras que se mantienen abiertos los restaurantes y el turismo interno. Desde el gobierno local insisten con el aislamiento voluntario y apuestan al equilibrio entre salud y economía.

"Esta pandemia que está azotando a la humanidad y que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, yo quiero decirles que aquí en Mendoza nosotros seguimos trabajando y no es poca cosa. Seguimos entregando casas, sigue funcionando el comercio, no paramos las actividades, porque a veces es tan malo que la gente se quede sin trabajo y que no tenga para comer como la pandemia en sí", expresó el gobernador Rodolfo Suarez, quien volvió a apelar a la prevención. "Tomemos las medidas que tomemos, hay una sola manera de combatir esto que es tan grave, que es teniendo conciencia de cosas simples. Ante un problema tan grave de la humanidad, nunca se ha combatido con cosas simples como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapabocas y nariz y si nosotros los mendocinos tenemos conciencia de que es eso lo que tenemos que cuidar, vamos a poder seguir trabajando, entregando viviendas y que la economía siga funcionando y que el daño no sea tan grande, porque el daño lo vamos a tener igual", recalcó el jefe del Ejecutivo provincial.

Disparo de casos

Así, de acuerdo con el reporte oficial, hace tan solo un mes Mendoza contaba con 660 casos positivos confirmados. El informe decía: "54 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 518 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19 y 88 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 154 personas recuperadas y 19 fallecimientos por Covid-19".

Por su parte, ayer, el comunicado mostraba otra realidad: "Mendoza cuenta con 4570 casos positivos confirmados. Son 61 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 3779 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19 y 730 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 1222 personas recuperadas y 92 fallecimientos por Covid-19".

En cuanto a los decesos de ayer, fueron siete en total, lo que representa la jornada con mayor cantidad de fallecimientos desde el inicio de la pandemia: seis hombres y una mujer mayores de 60 años, la mayoría con comorbilidades asociadas a la edad.

En cuanto a la etapa de "mitigación", la ministra de Salud, Ana María Nadal, confirmó que comenzó el plan de aislamiento domiciliario para aquellos casos sospechosos o asintomáticos, con el objetivo de descomprimir el sistema sanitario, que ya tiene el 70% de las camas críticas ocupadas.

En tanto, los convivientes de una persona enferma que tengan dos síntomas de Covid-19 serán considerados positivos y no serán hisopados. Uno de los cuestionamientos principales de los expertos tiene que ver con la escasez y la demora en la realización de los test PCR que diagnostican la presencia del virus y permiten tomar acciones de mayor control.