Mengolini habló tras la denuncia del Hospital Garrahan por la transmisión de Futurock

La periodista Julia Mengolini habló este martes luego de que el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciara a su radio, Futurock, “por la instalación no autorizada de la emisora en el ingreso al establecimiento”. En ese contexto, en diálogo con LA NACION, la conductora aseguró que se trata de una “persecución ideológica” en su contra y que no es cierto que las autoridades hayan prohibido el montaje radial.

El cruce entre la radio y el hospital comenzó cuando, a través de un comunicado, el Garrahan indicó que había recibido una solicitud de Futurock para transmitir desde la institución, pero que eso podría perturbar “el ambiente de trabajo clínico y la cotidianeidad de los pacientes y sus familias”. Pese a eso, Mengolini y su equipo montaron un improvisado estudio radial en el hall del hospital, por lo que el Consejo resolvió denunciar judicialmente a la empresa de medios por “instalación no autorizada”.

“En la carta [del jueves], el Garrahan no rechazó la transmisión, sino que pidió que la misma no genere inconvenientes. Nos la mandaron por mail y nosotros la contestamos. Con todo respeto les dijimos que no íbamos a interferir en el normal funcionamiento del hospital. Profesionales de todas las áreas nos habían invitado a hacer una transmisión como la que había hecho Radio con Vos”, introdujo Mengolini en diálogo con este diario.

Desde el Hospital Garrahan enviamos una nota a la emisora Futurock tras su intención de realizar una transmisión en vivo desde nuestras instalaciones sin autorización.



Consideramos fundamental preservar el entorno hospitalario como un espacio de contención, tranquilidad y… pic.twitter.com/fsvPYHSY3b — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) July 17, 2025

En tanto, aclaró que donde se montaron la mesa y los micrófonos ”no era en el ingreso de los pacientes" y que se trataba un área donde había “una explanada gigantesca que no entorpecía absolutamente nada”.

Tras ello, aseguró que la denuncia tiene que ver con un “contexto de persecución general ideológica y política” hacia ella y para “disuadir que en el futuro medios de comunicación cubran el conflicto en el Garrahan”.

“Nosotros hicimos la transmisión igual, salió muy bien. Hasta el momento, no nos llegó ninguna denuncia penal”, insistió la conductora, una de las periodistas fuertemente criticadas por el gobierno de Javier Milei por su posición política.

El cruce

El pasado 17 de julio, el centro de salud peidátrico publicó en redes sociales un comunicado para advertir a la emisora debido a que la transmisión en vivo que pretendía hacer “implicaba una alteración directa en el ambiente del trabajo clínico y en la cotidianeidad de los pacientes y sus familias”.

A pesar de la nota, Futurock transmitió el jueves el vivo desde el hall del hospital, que desde hace meses atraviesa un conflicto salarial con el Gobierno por los haberes de los médicos y residentes.

Luego del programa, el ministro de Salud, Mario Lugones denunció que se había realizado un “acto político partidario” en el hospital. “Hoy se montó un acto político partidario en uno de los ingresos del Hospital Garrahan, impulsado por sectores de izquierda, la casta gremial y hasta Julia Mengolini. Lo hicieron en un acceso por donde diariamente ingresan trabajadores, pacientes y familias, dificultando la circulación y alterando la tranquilidad que un hospital de niños requiere. A pesar de eso, podemos confirmar que el Garrahan funcionó y funciona con normalidad. Quiero destacar la enorme labor de los médicos que salvan vidas y no dejan que la política entre al hospital de niños más importante del país”, escribió entonces en su cuenta de X el funcionario.

Fue en ese contexto que la radio respondió en duros términos. “Respetuosamente, Ministro, le pedimos que tenga sumo cuidado con estas falsas acusaciones. Somos un medio de comunicación con 10 años de trayectoria. Como los demás medios, estamos amparados por nuestra Constitución Nacional para realizar nuestro trabajo, que es informar. Esta acusación amedrenta y difama, pero lo que mas duele es constatar que su gestión se dedica a perseguir antes que a curar, a injuriar antes que a cuidar la salud de los argentinos, a mentir antes que a pagar sueldos dignos a los médicos”, indicó Futurock en un mensaje que fue replicado por Mengolini en su cuenta de Instagram.

Respetuosamente Ministro, le pedimos que tenga sumo cuidado con estas falsas acusaciones.

Somos un medio de cominicación con 10 años de trayectoria.

Como los demás medios, estamos amparados por nuestra Constitución Nacional para realizar nuestro trabajo, que es informar.… https://t.co/D03pdQnUI9 — Futurock.fm (@futurockOk) July 18, 2025

Y advirtió: “Tengo mucho cuidado, ministro. Usted maneja un área vinculada a vida de las personas. No tiene derecho a jugar con ellas, y sí la obligación moral -y legal- de protegerlas. Aunque no le guste seguiremos informando junto a los médicos, enfermos y personal del sistema público el desguace mortal que realiza su gestión”.

Esta semana, tras el público intercambio, el Consejo de Administración anunció que realizará una denuncia ante la Justicia “por la instalación no autorizada de la emisora en el ingreso al establecimiento”.

El instituto apuntó que la empresa hizo una transmisión “sin ningún tipo autorización, a pesar de que ya se había solicitado a las autoridades de la radio que se abstuvieran de hacerlo”.

El Hospital Garrahan presentó una denuncia ante la Justicia por la instalación no autorizada de la emisora Futurock en el ingreso al establecimiento.



La transmisión fue realizada sin ningún tipo de autorización, a pesar de que el hospital ya había solicitado a las autoridades de… — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) July 21, 2025

Indicaron además que con este accionar, “se vulneró, directa o indirectamente, la privacidad de niños, familias y personal de salud, se generaron ruidos molestos, se entorpeció la dinámica habitual del hospital y se pusieron en riesgo las instalaciones”. Se hizo hincapié en que la radio se montó a la red eléctrica del Garrahan, algo que Mengolini negó a este diario, pero no explicó cómo obtuvieron el abastecimiento eléctrico.

“Pedimos a toda la comunidad, y especialmente a los medios de comunicación, que tomen conciencia del valor y la seriedad que requiere el Garrahan”, sostuvieron y cerraron: “No podemos permitir que se utilice al hospital pediátrico más importante del país para llevar adelante acciones que vayan en contra del bienestar de los niños, ni que entorpezcan el trabajo del personal de salud, que no responde a intereses políticos”.