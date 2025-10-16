Milei dijo que el acuerdo con EE.UU. incluirá ventajas comerciales; Argentina es finalista del Mundial Sub 20
Además, el BCRA no confirmó cuándo estará activo el swap; Uruguay legalizó la eutanasia; Hamas no cumple parte del acuerdo y peligra la paz en Medio Oriente. Estas son las noticias de la mañana del jueves 16 de octubre de 2025
LA NACION
- Milei dijo que el acuerdo con Estados Unidos va a incluir ventajas comerciales para el país. El Presidente aseguró que su encuentro con Trump fue “inédito e histórico para los estándares de la Argentina”. Reveló que durante el almuerzo en la Casa Blanca se discutieron temas comerciales: “todavía no hay acuerdo de libre comercio, es la etapa preliminar”, dijo el mandatario.
- Santiago Bausili no confirmó cuándo estará activo el swap con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares. El presidente del Banco Central dijo que avanzaron en el marco legal, que muy pronto esa línea de liquidez estará activa, y que podría ser dentro de las próximas dos semanas. “Los detalles aun se están documentando”, explicó el funcionario en su primera aparición en público después del anuncio del Secretario del Tesoro Scott Bessent.
- Argentina es finalista del mundial Sub 20. Con gol de Mateo Silvetti superó 1 a 0 a Colombia y llegó a la final después de 18 años. El domingo se enfrentará a Marruecos, que dejó en el camino a Francia, para definir al nuevo campeon del mundo.
- Uruguay legalizó la eutanasia. La Cámara Alta aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley “Muerte digna”, que ya contaba con media sanción de Diputados. La iniciativa despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones. De esta manera, Uruguay se sumó a Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España, países que ya permiten la eutanasia.
- Hamas no entrega los cuerpos de todos los rehenes asesinados y aumenta la tension en Medio Oriente. El grupo terrorista entregó en las últimas horas los restos de 2 personas que fueron asesinadas durante el ataque del 7/10 y cuyos cuerpos fueron llevados a Gaza y secuestrados por 2 años. Israel amenazó con reanudar los combates en Gaza si el grupo terrorista palestino no respeta el acuerdo y entrega los 19 cuerpos que todavia tiene en su poder.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
