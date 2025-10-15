Javier Milei, incómodo cuando le preguntaron por Espert y la situación económica

El presidente Javier Milei se mostró incómodo cuando le preguntaron por diversos temas tras su visita a Estados Unidos. Una de las veces fue ante una consulta sobre la gente que no llega a fin de mes. La otra, fue cuando habló sobre el diputado José Luis Espert, que se vio obligado a renunciar a su candidatura por su vínculo con el narco con Fred Machado.

Otro momento de tensión fue cuando le insistieron sobre qué daría la Argentina a cambio de la ayuda económica a Estados Unidos.

“¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?“, afirmó sobre Espert en una entrevista en A24. El mandatario argentino dijo que hubo una ”campaña sucia" en torno al candidato y criticó al periodismo.

Milei aseguró que la actitud del “promedio de los periodistas argentinos” que “busca roña y trata de sacar porquería donde no la hay” e hizo alusión a la entrevista en donde José Luis Espert se negó a confirmar si había recibido US$200.000 del empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. “Hay un caso emblemático de un periodista que pregunta tres veces la misma pregunta a ver si le contestaba algo distinto para meter ruido”, señaló Milei en declaraciones televisivas.

Milei se refirió a la entrevista de Espert en A24, luego de que se conociera la denuncia penal del dirigente peronista Juan Grabois donde lo acusaba de recibir dinero del empresario acusado también de estafa y lavado de dinero. En ese entonces, Espert buscó anexar las acusaciones en su contra como una “operación” montada por el kirchnerismo a través de Grabois.

Fue entonces que el periodista Pablo Rossi le consultó repetidas veces: “¿Vos recibiste una transferencia de US$200.000 a título personal de Fred Machado?“. Y Espert contestó: ”Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto".

Noticia en desarrollo