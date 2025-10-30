Milei reúne a gobernadores para relanzar el diálogo con las provincias; Racing empató y quedó fuera de la Libertadores
Además, terminó el escrutinio definitivo y cambió el ganador en La Rioja; Donald Trump se reunió con Xi Jinping; el superclásico se hará el domingo 9. Estas son las noticias de la mañana del 30 de octubre de 2025
LA NACION
- Milei reúne a gobernadores para relanzar el diálogo con las provincias. El encuentro será esta tarde a las 5 en la Casa Rosada. Se espera que cerca de 20 mandatarios provinciales participen de la convocatoria, donde el Presidente buscará asegurar apoyos para el presupuesto 2026 y avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria. Los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego, y Formosa no fueron convocados.
- Terminó el escrutinio definitivo y en La Rioja el peronismo le ganó a La Libertad Avanza por solo 782 votos. La lista del gobernador Quintela, uno de los más críticos y enfrentados con Milei, se impuso, pero de las dos bancas para diputados en juego, se quedó con una, mientras que la otra fue para los libertarios.
- Donald Trump se reunió con Xi Jinping. Alcanzaron un acuerdo sobre la reducción de aranceles: el republicano afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo. Mientras que el líder chino accedió a posponer un año las restricciones a los minerales de tierras raras esenciales para la producción de, por ejemplo, teléfonos móviles y hasta aviones.
- Racing empató con Flamengo y no pudo llegar a la final de Libertadores. Fue 0 a 0 en Avellaneda en el partido de vuelta, y el equipo brasileño, que venía de ganarle a la Academia 1 a 0 en Río de Janeiro, obtuvo el pase al la final. Flamengo espera ahora a su rival, que se define hoy entre Palmeiras y Liga de Quito.
- Ya está confirmada la fecha y hora del superclásico. La Liga Profesional informó que el partido por la fecha 15 del Clausura será el domingo 9 a las 16.30. El encuentro entre Boca y River, donde ambos van a poner en juego sus necesidades, será en la Bombonera.
