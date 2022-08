Muertes de bebés en Córdoba. Cuáles son las tres líneas criminológicas que podrían seguir los investigadores

CÓRDOBA.- Los próximos pasos de la investigación judicial por la muerte sospechosa de, al menos, cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba seguirán sumando declaraciones testimoniales y habrá un llamado a indagatoria de la única detenida, la enfermera Brenda Agüero acusada por el supuesto homicidio agravado reiterado de dos recién nacidos y, además, se avanzará en un peritaje psiquiátrico. Forenses y exjueces consultados por LA NACION coincidieron en que también habrá estudios más puntuales sobre la personalidad de la mujer.

La pericia psiquiátrica básica es obligatoria en los casos judiciales que contemplan una pena de diez o más años y apunta a determinar si la persona acusada es imputable o no. Pero, insistieron los especialistas consultados, en un caso de la gravedad del que se investiga en Córdoba seguramente se sumarán pruebas específicas.

Agüero está imputada, hasta ahora, por la muerte de dos de los cinco bebés. Son aquellos de los que existen autopsias que fueron ordenadas porque el médico de guardia el 6 de junio, la fecha en que fallecieron, se negó a firmar el certificado de defunción.

Los estudios anexos demostraron que el nivel de potasio que presentaban los cuerpos era “incompatible” con la vida y descartaron que el mineral fuera suministrado por una patología, por accidente o mala praxis. Es decir, entienden que fue aplicado de manera intencional.

De la historia clínica de los otros tres bebés (muertos el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo) la Fiscalía ya recibió el estudio científico ampliatorio. Si necesitara ordenar una exhumación -un procedimiento por demás doloroso para las familias-, el fiscal Raúl Garzón, debería tener la certeza de que una necropsia aportaría datos concretos si es que no se derivan de los documentos con los que cuenta en las últimas horas.

“Se hace una consulta previa con los forenses para determinar si, por el tiempo transcurrido, se pueden detectar los niveles de potasio o los rastros de pinchazos que se buscarían teniendo en cuenta los antecedentes existentes en las autopsias”, explica a LA NACION un magistrado ya retirado.

En las dos semanas transcurridas desde que trascendieron los hechos, Garzón viene tomando declaraciones testimoniales y, además, ordenó allanamientos en el Hospital Materno Neonatal y en la casa de Agüero, el mismo viernes 19 en que fue detenida.

Entre los testimonios recogidos están los de las madres cuyos hijos sobrevivieron, pero también sufrieron descompensaciones; incluso por ese lado se podría pedir la ampliación de la imputación por intento de homicidio.

Construir un perfil

Entre los especialistas contactados por este diario hay consenso de que el caso tiene pocos antecedentes en el país. De probarse la intencionalidad de las muertes, se estaría frente a una conducta repetida de característica serial en el que las víctimas tienen en común ser recién nacidas, sanas, de madres sanas y de embarazos transcurridos sin problemas.

La hoja de ruta a seguir en este tipo de causas judiciales incluye el “historizar” al imputado con todos los datos relaciones a su vida tanto laboral como personal. Por ejemplo, reunir los exámenes preocupacionales que tiene la enfermera quien, desde que se recibió en 2018, trabajó en una clínica privada y en el hospital provincial. También sus relaciones familiares y afectivas.

Brenda Agüero fue detenida en su domicilio hace una semana y permanece alojada en el penal de Bouwer Gentileza: Cadena3

Los peritajes psiquiátricos/psicológicos específicos podrían determinar una hipótesis diagnóstica que, en este caso, tendría básicamente tres líneas para determinar si hay alteraciones. Una es si existe un trastorno de personalidad severo con característica de psicopatía (provoca alteraciones en la conducta social).

Otra opción es que la persona sufra de una enfermedad mental, por ejemplo psicosis, pudiendo tener, por ejemplo, delirios místicos. La tercera línea podría definir si existen antecedentes de traumas psíquicos que, en condiciones de estrés, se hayan reeditado produciendo conductas patológicas.

Cristina Nóbile, la madre de Agüero, aseguró a este diario que su hija es “inocente” a la vez que contó que era “muy estudiosa, excelente persona”. Afirmó que fue “como una mamá” de sus dos hermanas menores, de 22 y 17 años, y que es “muy reservada”.

Más allá de las fotos y testimonios que ya hay en la causa, el viernes pasado Damaris Bustamante, la madre Benjamín, quien murió de manera sospechosa el 23 de abril pasado en el Hospital Materno Neonatal, apuntó abiertamente hacia la detenida: “Yo a ella la reconocí. Estuvo conmigo en la sala de prepartos. Me hizo maltrato. La reconozco físicamente. Estuvo en la sala de prepartos, en la partos, en la de recuperación. Después la vi en terapia intensiva, donde no tenía nada que hacer. Estoy segura de que mató a mi hijo, sola no, en conjunto, pero la creo capaz de hacer algo así”.

Además de Agüero, están imputadas por omisión de los deberes de funcionario público la exdirectora del hospital Liliana Asís, y las directoras de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales.

La nueva ministra de Salud, Gabriela Barbás, que asumió en reemplazo de Diego Cardozo, quien renunció en medio del impacto por las muertes de los bebés- designó a Marcelo Argüello y Patricia Marino, como director y vicedirectora del Hospital Materno Neonatal, con lo que dio por terminada la gestión de las autoridades interinas.