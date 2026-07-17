Mundial 2026: así estará el clima este domingo cuando jueguen Argentina vs. España

Tras la victoria histórica de la selección argentina en las semifinales frente a Inglaterra, en el país no se piensa en otra cosa que en la gran final del Mundial 2026 que se disputará el domingo 19 de julio con España. Como en todos los partidos de la Scaloneta, familias y amigos se juntarán a ver el partido, por lo que es necesario saber cómo estará el tiempo para vivir esa jornada de suma importancia.

Así estará el tiempo para los próximos días (Foto: SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), precisó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se esperan tormentas y lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70 y el 100%, para el viernes 17 de julio. Para el sábado 18 se pronostica una máxima de 18° y una mínima de 14° y la jornada comenzará mayormente nublada, pero durante el día se registrarán lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40%.

Para el día de la final habrá un cambio notorio. En el domingo 19 el tiempo mejorará, con una temperatura máxima de 15° y una mínima de 10°. El cielo permanecerá mayormente nublado a parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia serán bajas, entre el 0 y el 10%.

No se prevén lluvias para el domingo, según el SMN Soledad Aznarez

Con estos datos otorgados por el SMN, se puede esperar una jornada histórica para la sociedad argentina. Se vivirá a flor de piel una nueva final del mundo con temperaturas agradables y sin lluvias a la vista. De esta manera, está todo dado para que los argentinos disfruten de una tarde a puro fútbol con sus seres queridos.