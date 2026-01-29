Murió Roberto Pianelli, secretario general de Metrodelegados

Este jueves murió Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) - Metrodelegados, confirmó el gremio en las redes sociales.

“Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!“, indicó AGTSyP en su cuenta de X.

🖤 Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/6TcSexAHH4 — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) January 29, 2026

Su actividad en los subtes de Buenos Aires comenzó en la década de 1990, cuando consiguió trabajo como boletero de la Línea E. Poco después, comenzó a organizarse junto a sus compañeros y fundó Metrodelegados. Estaba al frente del sindicato desde 2011.

Luchó por el reconocimiento gremial y la representatividad de los trabajadores de subterráneos. Fue una de las figuras más visibles del sindicalismo del rubro del transporte. Durante años, reclamó por mejores condiciones laborales, como tener dos francos semanales y la reducción de la jornada laboral, y el aumento de los sueldos.

Hace poco, comenzó a denunciar la presencia de asbesto, una sustancia cancerígena, en los vagones de la Línea B. Pianelli fue protagonista de varias protestas tras la muerte de algunos trabajadores debido al cáncer, presuntamente causado por el asbesto.

“A nosotros no nos pone contentos tener que reclamar nuestros derechos dejándolos días sin usar el subte. Nos quisieron demonizar y frente al reclamo actuaron de forma brutal y con actitud coercitiva”, fueron algunas de sus declaraciones durante los numerosos paros de subte que dictó el gremio.

Había nacido el 20 de febrero de 1966 y se crio en el barrio porteño de Flores. Como militante político, integró el Movimiento al Socialismo y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Despedida en redes

CTA Capital publicó un mensaje de despedida en redes. “Hoy falleció Beto Pianelli. Luchador incansable. Enfrentó a los poderosos, peleó por mejores condiciones para la clase trabajadora, combatió a las burocracias sindicales y nunca dejó de soñar y militar por vivir en un país mejor", escribieron desde la Central.

Hoy falleció Beto Pianelli.

Luchador incansable.

Enfrentó a los poderosos, peleó por mejores condiciones para la clase trabajadora, combatió a las burocracias sindicales y nunca dejó de soñar y militar por vivir en un país mejor. pic.twitter.com/8yCBAR41Ib — CTA-A Capital (@CTAACapital) January 29, 2026

Por su parte, Daniel Catalano, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también le dedicó un posteo. “Se nos fue Beto Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”, indicó.

Se nos fue Beto Pianelli. Duele su partida.

Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto.

Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales.

Se te va a extrañar.

Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres… pic.twitter.com/nqvnhqBsPk — Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) January 29, 2026

En tanto, la exdiputada y dirigente de izquierda Myriam Bregman expresó: “Una gran tristeza, murió Beto Pianelli. Lo conocí por múltiples actividades compartidas, pero especialmente cuando empezó aquella experiencia del sindicato del Subte, donde se armó un equipo de abogados para esa discusión y también porque las causas penales llovían. Gran abrazo a sus compañeros y familiares”.

Una gran tristeza, murió Beto Pianelli. Lo conocí de múltiples actividades compartidas pero especialmente cuando empezó aquella experiencia del sindicato del Subte, donde se armó un equipo de abogados para esa discusión y también porque las causas penales llovían. Gran abrazo a… — Myriam Bregman (@myriambregman) January 29, 2026

“Una tristeza indescriptible: falleció el querido y gran dirigente sindical Beto Pianelli. Una pérdida enorme en tiempos donde están pendientes tantas luchas. Abrazo a su compañera, sus hijos, familiares y compas de la vida. ¡Siempre en nuestros corazones!”, publicó también la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

Una tristeza indescriptible: falleció el querido y gran dirigente sindical Beto Pianelli.

Una perdida enorme en tiempos donde están pendientes tantas luchas.

Abrazo a su compañera, sus hijos, familiares y compas de la vida.

Siempre en nuestros corazones! — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) January 29, 2026