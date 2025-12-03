Con el inicio de diciembre, muchos ya se preparan para decorar sus hogares de cara a las Fiestas. A partir del 8 de diciembre se arma el árbol de Navidad en la Argentina y, en el caso de los creyentes del catolicismo, se coloca el pesebre. Se trata de una representación del nacimiento de Jesús, el evento que se conmemora con la Navidad cada 25 de diciembre. Es así que surge la duda sobre dónde va ubicado y cómo se arma.

Su historia se remonta al siglo XIII, cuando San Francisco de Asís inauguró la primera escenificación. En ese entonces se llamaba “Belén”, en referencia al lugar en que nació el Hijo de Dios según los evangelios de San Mateo y San Lucas.

El pesebre empezó como una representación de la escena del nacimiento de Jesús, que con el tiempo se adaptó a figuras y decoraciones

Este acto inicialmente involucraba un establo real y personas del pueblo recreando la escena con animales auténticos, una actividad denominada “crèche” (cuna en francés). Aunque en algunos lugares se sigue esta tradición, con el tiempo evolucionó a las representaciones con figuras que conocemos hoy, tal como recuerda la Agencia Católica de Informaciones- ACI-Prensa.

Dónde va el pesebre en el árbol de Navidad

El pesebre se ubica tradicionalmente en un espacio cerca del árbol de Navidad, donde sea visible en un sitio de compartido del hogar, como puede ser el living. Sin embargo, no hay nada que indique que deba ocupar un espacio específico dentro de la decoración navideña.

Algunos optan por ponerlo justo debajo del arbolito, pero permitiendo suficiente sitio para los regalos en Nochebuena y el día de Reyes. Esta ubicación permite que no opaque el árbol, pero forme parte de la misma escena decorativa con espacio suficiente para obsequios alrededor.

Cuándo se deben armar en casa el pesebre y el árbol de Navidad

Qué elementos integran un pesebre

Aunque todos los elementos del pesebre tienen importancia, el más relevante es el Niño Jesús Pexels

Los elementos que integran el pesebre poseen un profundo simbolismo. A continuación, cada figura que no puede faltar y lo que representa:

El Niño Jesús es la figura central, encarnando al Hijo de Dios que trae luz y redención.

encarnando al Hijo de Dios que trae luz y redención. La Virgen María representa la fidelidad, la pureza y el amor maternal.

representa la fidelidad, la pureza y el amor maternal. José, su padre, simboliza la fortaleza y la obediencia.

simboliza la fortaleza y la obediencia. Los tres Reyes Magos –Gaspar, Melchor y Baltasar– , que en un principio se ubican a cierta distancia y se acercarán el 6 de enero, encarnan la sabiduría y revelan la naturaleza divina del recién nacido a través de sus ofrendas.

, que en un principio se ubican a cierta distancia y se acercarán el 6 de enero, encarnan la sabiduría y revelan la naturaleza divina del recién nacido a través de sus ofrendas. La Estrella de Belén es un faro de fe y esperanza que guía el camino de los cristianos.

es un faro de fe y esperanza que guía el camino de los cristianos. Animales como la mula, el buey, gallinas, ovejas y cabras, son esenciales por que evocan la humildad del lugar de nacimiento.

Cómo armar el pesebre, paso a paso

1 Elección del lugar adecuado

Como ya se mencionó anteriormente, el pesebre se ubica normalmente cerca del árbol de Navidad. Se trata de un complemento a las decoraciones navideñas, pero con una carga significativa para quienes practican el cristianismo.

2 Consideraciones sobre el tamaño y la escala

Es importante que el pesebre no obstaculice la visibilidad del árbol. Las figuras que lo componen deben mantener una escala similar entre sí para garantizar una composición equilibrada y sin desarmonías.

3 Definición del suelo y el entorno

Existen varias opciones para crear el suelo: desde pasto artificial o natural hasta virutas de madera, comúnmente usadas para almacenar frutas. Otra alternativa es utilizar arena para recrear el paisaje desértico de Belén.

Todo lo que hay que saber para armar un pesebre Pexels

4 La estructura del establo

La casa del pesebre, generalmente una estructura de madera, plástico o material similar con techo a dos aguas, ofrece un lienzo para la creatividad. Es posible adquirirla o, para un toque más personal, construirla a mano.

5 Posicionamiento jerárquico de las figuras

Se recomienda respetar la jerarquía de los personajes. El Niño Jesús debe ocupar el centro, flanqueado por la Virgen María y José. Los Reyes Magos se colocan a una distancia prudente, orientados hacia el Niño. Los animales y otras figuras secundarias forman una tercera línea.

6 Iluminación segura y simbólica

Se pueden emplear las mismas guirnaldas lumínicas del árbol de Navidad. Es fundamental destacar una luz que represente la Estrella de Belén. Por seguridad, se desaconseja totalmente el uso de velas para prevenir riesgos de incendio.