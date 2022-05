Neuquén: nombraron una calle en honor a Javier Milei y estalló la polémica

Un loteo de no más de 20 casas de la ciudad de Plottier, Neuquén, se encontró en el centro de la polémica el lunes luego de que usuarios en redes sociales descubrieran que su calle principal poseía el nombre del diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei. El hallazgo estaba a plena vista en Google Maps.

La arteria mantuvo el nombre y apellido del economista liberal por varias horas -dentro de la aplicación de mapas- hasta que autoridades de la ciudad neuquina dieron cuenta de lo que sucedía y tomaron medidas al respecto. Previo a resolverse la incógnita sobre si la calle poseía ese nombre o no, vecinos dieron su testimonio.

Según consignó La Mañana de Neuquén, quienes viven allí no se encontraban al tanto su denominación. Incluso, remarcaron que las vías de circulación no cuentan con ningún apodo en particular. “No tengo ni idea. Ninguna de estas calles tiene nombre”, contestó una de las vecinas que reside sobre la calle de 500 metros.

La calle Javier Milei podía ser localizada a través de Google Maps. Sin embargo, su ubicación fue retirada horas después del hallazgo

De un modo similar respondieron el resto de los residentes de la zona de China Muerta. En resumidas cuentas, manifestaron no conocer lo que ocurría o cuándo se le había puesto Javier Milei, pidieron que “el nombre sea borrado” o expresaron claro desinterés por cómo fuese denominada.

Las primeras teorías sobre el hecho -versiones que terminarían confirmándose- sugerían que un usuario había logrado obtener los permisos necesarios para cambiar el nombre de la calle en la aplicación de Google. Tras el revuelo generado por la noticia, Claudio Andrés Pinilla decidió aclarar dudas.

El presidente del Concejo Deliberante de aquella localidad habló con el medio antes mencionado y confirmó que arteria no cuenta con una denominación específica. “Jamás recibimos un proyecto para legitimar el cambio de nombre de esta calle. Por ende, es falso”, remarcó.

La arteria de 500 metros, ubicada en el zona de China Muerta, Plottier

Pinilla alegó haber consultado también a la Subsecretaría de Obras de la municipalidad para “saber si existía algún encargo previo sobre la calle en cuestión”. “Me informaron que la calle sigue figurando, según los planes oficiales, con el nombre de código que es 03-4444″, acotó.

Luego, el presidente del Concejo Deliberante calificó lo ocurrido como “una picardía”, a la vez que insistió en la necesidad de tener un mayor control respecto del renombramiento oficial o no de calles. “Hay que operar solo con nombres elegidos y separarlos de la cuestión política”, opinó

Y completó: “Más allá del pensamiento que tenga cada uno pueda llegar a tener en la materia, no sería correcto poner el nombre de cualquier otro político a una de nuestras arterias. Sin importar de quién se trate, no correspondería utilizar los nombres ni de Cristina Fernández, Mauricio Macri o Javier Milei”.

Por último, negó la posibilidad de que tanto las autoridades de Plottier como los vecinos pudiesen presentar y/o promulgar un proyecto para inmortalizar a una figura política que todavía siga con vida. “Solo puede hacerse en caso de que la persona en cuestión haya fallecido”, cerró.