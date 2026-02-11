Nieve en pleno verano: las impactantes imágenes del Cerro Catedral teñido de blanco

La Patagonia argentina se convirtió en el escenario de un fenómeno meteorológico insólito que rompió con la lógica de la temporada estival. En pleno febrero, una masa de aire polar transformó el paisaje veraniego en una postal invernal, cubriendo de blanco las cumbres y las zonas urbanas de los principales destinos turísticos de la región cordillerana. En LN+ repasaron las imágenes que rápidamente se viralizaron.

El fenómeno se registró con especial intensidad en San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Villa La Angostura. Las imágenes reflejan el momento exacto en que grandes copos de nieve comenzaron a descender sobre el Cerro Catedral, cubriendo por completo las estructuras de los medios de elevación y las laderas de la montaña.

La magnitud de la nevada fue tal que las sillas de la base y las torres del complejo quedaron envueltas en un manto blanco, una imagen más propia de los meses de julio o agosto que de mediados de febrero.

El origen del fenómeno: frente frío y vaguada

El fenómeno se debió a la llegada de un intenso frente frío, calificado como uno de los más potentes de este verano. Este sistema fue potenciado por una zona de bajas presiones en los niveles medios de la atmósfera, lo que técnicamente se denomina vaguada.

Esta configuración atmosférica no solo provocó el desplome de las temperaturas, sino que generó las condiciones de inestabilidad necesarias para que las precipitaciones se manifestaran en forma de nieve en cotas relativamente bajas de la cordillera.

Alivio para los incendios

Más allá del impacto visual y el atractivo turístico, la llegada de este frente frío trajo consigo consecuencias operativas de gran relevancia para la región. En las zonas boscosas, la nieve estuvo acompañada por intensas lluvias que superaron los 20 mm acumulados.

Este dato fue recibido con optimismo por las autoridades locales, ya que representa una gran noticia para los brigadistas que combaten incendios forestales en la zona desde hace semanas.

Por otro lado, el fenómeno también mostró su cara más peligrosa a través del viento. Durante la jornada, se mantuvo vigente una alerta naranja para la provincia de Neuquén debido a ráfagas que superaron los 80 km/h en diversos sectores de la Patagonia.