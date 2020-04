El bioquímico Andrés Albrecht habló en LN+ sobre el test de coronavirus realizado en el programa de Santiago del Moro Fuente: Archivo

"Hoy me voy a hacer un test en vivo", dijo ayer el conductor Santiago del Moro, quien realizó en Telefe una prueba rápida para detectar el nuevo coronavirus en sangre. La iniciativa, que Del Moro manejó con suspenso, fue ampliamente criticada en redes sociales. En vivo, el conductor aclaró que no utilizó "un test del Gobierno" sino que el programa contaba con "un test de muestra".

Pero las críticas no se agotaron en el tipo de test utilizado. "El bioquímico es el único profesional autorizado a realizar la prueba de laboratorio", dijo hoy a LN+ el bioquímico Andrés Albrecht. En el programa de Del Moro, fue un médico quien condujo el test.

"Las pruebas rápidas al día de la fecha no están recomendadas", dijo además Albrecht. "No tienen la sensibilidad ni especificidad adecuada. La técnica de referencia es la PCR y permite detectar el virus en la etapa aguda de la infección", dijo.

"Pueden tener reacciones falsas positivas. O falsos negativos", agregó el bioquímico, y dijo que "no está bien [lo que hicieron en el programa] porque genera una expectativa en el público que no puede ser cumplida, porque el test no tiene la sensibilidad adecuada".

"Además, la Anmat no autorizó la importación de estas pruebas", agregó.

"Solo un bioquímico puede realizar el test", reiteró Albrecht. "Si no todo el mundo hace lo que quiere", dijo.

"No hay evidencia de que esos tests se puedan utilizar en este momento de la pandemia en la Argentina. Algunos países lo usan con fines epidemiológicos, para ver en qué etapa se encuentra la pandemia", dijo.