“No imagino lo que debe estar viviendo”: el médico falsamente acusado habla de su hijo menor, que vive con su exesposa

El médico obstetra Pablo Ghisoni vio por última vez a su hijo más chico, I.G, cuando tenía seis años. Hoy, el adolescente tiene ya 16, y vive con su madre, la doctora y funcionaria de La Matanza, Andrea Karina Vázquez.

La situación familiar, de por sí complicada -los dos hijos más chicos habían acusado a su padre de abuso en 2016-, dio un giro inesperado hace pocas semanas, cuando uno de ellos, Tomás, de ahora 22 años, confesó en un video que su denuncia era falsa, y que había sido presionado por su madre para hacerla. Incluso afirmó que ella lo había orientado sobre cómo responder en los test psicológicos que formaron parte de la causa, que llevó la carátula de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, y que causó que su padre pasara dos años y medio en prisión preventiva, hasta que finalmente fue absuelto, en 2023.

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

Hoy Ghisoni, quien ya ha comenzado a reestablecer su relación con Tomás, espera con ansias poder volver a ver a I.G, y que el adolescente deje de estar bajo la tutela de Vázquez, quien hoy enfrenta una causa penal: el fiscal Jorge Bettini Sansoni la imputó por falso testimonio y asociación ilícita.

“La última novedad es que hoy Tomás tuvo una audiencia de dos horas con la asesora de menores y la jueza. Estuvo dos horas hablando con ellas, le abrieron la feria judicial especialmente. Creo que esto significa que algo va a pasar. Algo tiene que pasar. El daño que le ha hecho esta mujer a mis hijos no lo va a poder recomponer nadie”, expresó Ghisoni a LA NACIÓN.

Dijo que estaba colapsado por la exposición mediática, a la vez que afirmó sentirse aliviado tras la confesión pública de Tomás y la posterior imputación hacia su exmujer.

"La gente va a tener que cuidarse antes de hacer denuncias falsas”, dijo Pilar Camacho

Lo que más le preocupa hoy es la situación de su hijo menor, el único que continúa viviendo en la casa de Vázquez, en la localidad bonaerense de San Vicente.

En caso de que la exesposa pierda la tenencia del chico, Ghisoni no está seguro de poder hacerse cargo, dada su situación judicial. Luego de pasar dos años y ocho meses bajo prisión preventiva, en agosto de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora decidió absolverlo por unanimidad. Sin embargo, su exmujer apeló el falló, y es por eso que la causa hoy continúa abierta.

“Como ella apeló, no me pueden devolver a mi hijo. A mí hasta me han suspendido la responsabilidad parental. Tampoco quiero que lo anden sacando y poniendo de un lugar a otro”, sostuvo Ghisoni. Y sumó: “Me interesaría que a mi hijo menor lo vea un psicólogo, que tenga algún tipo de contención. No me imagino lo que debe estar viviendo. San Vicente es un pueblito de dos por dos. Hace poco a la madre la ‘escracharon’ en la clínica donde trabaja”.

El médico destacó que todavía no había visto a Tomás, su hijo del medio, aunque sí ha intercambiado mensajes con él, y cree que el reencuentro entre ambos es inminente. “Estamos de acá para allá con entrevistas. Ya vamos a encontrar el espacio y el momento para encontrarnos tranquilos”, dijo, en diálogo con LA NACIÓN.

Ghisoni también se refirió a la imputación de su exmujer por “la posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”. El fiscal investiga a un grupo de abogados y peritos psiquiatras y psicólogos que, se cree, se dedican a fabricar falsas denuncias, entre estas, la de los hermanos Ghisoni y su madre.

Francisco y Tomás Ghisoni Captura de video

“Yo no iba a hacer nada porque quedás destruido después de todo el proceso, pero la verdad que me pone un poco feliz que alguien lo haya hecho. La gente va a tener que cuidarse antes de hacer denuncias falsas”, dijo el obstetra.

En el expediente de la denuncia de abuso hacia sus dos hijos menores -el mayor no participó y, en todo el proceso, se mantuvo del lado de su padre-, participaron dos peritos, una privada contratada por Vázquez, y una oficial, las cuales, denunció la abogada de Ghisoni, son socias en un emprendimiento privado.

Andrea Karina Vázquez, acusada de instigar falso testimonio

Los peritajes médicos y las psicológicos de este caso son las que hoy el fiscal pone en tela de juicio, y los cuales, cree, son producto de una organización de abogados, peritos psiquiatras y peritos psicólogos vinculados a la fabricación de falsas denuncias, particularmente en contra de alguno de los integrantes de exparejas que enfrentan procesos de divorcio conflictivos o que están en litigio por la tenencia y custodia de sus hijos.