Norberto Oyarbide contó que hace un tratamiento para ser papá con una expareja: “Es fruto del amor”

Norberto Oyarbide, panelista del Coco Sily en Radio 10, anunció que está haciendo un tratamiento de fertilidad con una mujer para tener un hijo juntos. En ese sentido, el exjuez federal dio detalles del plan que llevará adelante con la comunicadora Daniela Battelli, una expareja suya. “Esto no es un vientre alquilado. Esto es fruto del amor”, explicó.

Oyarbide estuvo en Fuerte al medio, el programa que Sily conduce en Radio 10. Tras recibir un elogioso mensaje de parte de una oyente llamada Daniela, el abogado contó que estuvo a punto de casarse con una mujer del mismo nombre y que, tras cancelar la boda, asumió su sexualidad.

“Una vez casi me caso con Daniela Battelli, gran locutora de Radio Nacional”, explicó Oyarbide. “Estuve a punto de casarme, teníamos el Palacio Sans Souci reservado. El padre nos había obsequiado un piso en Santa Fe y Callao”, rememoró para dar cuenta de cuan avanzados estaban los planes matrimoniales en la pareja. Sin embargo, Oyarbide cambió de opinión respecto al evento. “Preferí comulgar con mi verdad”, sostuvo. “¿Esa fue la situación en que saliste del placard?”, consultó Sily. “Sí”, confirmó.

Luego, el conductor de Radio 10 consultó por la reacción de Battelli en aquel entonces y sobre cómo continuó el vínculo. “Se enojó al principio, pero luego vino toda una recapitulación y, en este momento, ella está soltera”. Según contó el letrado, la mujer le habría manifestado sus ganas de ser mamá con él, a pesar de haber dejado de ser pareja. “Me dijo: ‘No voy a permitir que mis huesos se pudran en la tierra’. Y estamos ahora en tratamiento para tener un hijo”, relató Oyarbide.

Además, contó que ambos mantienen una relación muy afectuosa. “No pasa un solo día de mi vida en que no me diga que me ama con toda su alma. Ella lo que quiere es que tengamos un hijo, porque la única vez que sintió un amor perfecto fue al lado mío”, subrayó. Luego, añadió que Battelli ya se hizo los estudios correspondientes y todo está dado para que la fecundación y la gestación ocurran.

