¿Coincidencia? Luciana Salazar y Martín Redrado confirmaron que contrajeron Covid en Miami

A principios de enero, Luciana Salazar viajó sola a Miami y los rumores de un posible reencuentro con su ex Martín Redrado sonaron fuerte. Si bien esta versión no sorprendió demasiado debido a que la modelo y el economista siempre parecen estar a un paso de la reconciliación, sí llamó la atención que ella viajara sin su hija Matilda, y que las vacaciones que estaban programadas por tres semanas se extendieran más de la cuenta. Este martes, y luego de varias especulaciones, los protagonistas rompieron el silencio y revelaron los verdaderos motivos de la extensión de su estadía en Los ángeles de la mañana.

“Covid positivo para dos personas del espectáculo. Estoy hablando de Luciana Salazar y Martín Redrado. Lo tuvieron en Miami”, contó Angel De Brito ni bien comenzó su programa. Y antes de seguir dando detalles, el conductor leyó la palabra de Salaza,r con la que estuvo intercambiando mensajes en las últimas horas. “Sí, me lo contagiaron a los cuatro días que llegué, por eso me quede más. Porque recién las últimas semanas salí a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada Ana Rosenfeld (que se encontraba en Estados Unidos conociendo a su nieta)”, confirmó la panelista de Polémica en el bar.

Luciana Salazar posó junto a sus amigos sin barbijo ni distanciamiento y despertó críticas Instagram: @yamigiralt

En su viaje con amigos, algunas fotos que compartieron en las redes despertaron la indignación de los usuarios, ya que se la veía posando junto a varias personas sin tapabocas ni distanciamiento social. “Llegué un miércoles y el domingo fue el día que me lo contagie. Me di cuenta a los cinco días que perdí el gusto y el olfato, pero fue leve. No lo padecí demasiado”, confesó. Y si bien no quiso hablar de Redrado, la rubia dio a entender que fue el economista quien la contagió. “Ese día vi a tres personas que me llamaron para decirme que les salió positivo el PCR, pero yo no hablo de los demás”, concluyó.

Ante su negativa, el periodista se comunicó con Martín Redrado quien al parecer padeció los mismos síntomas que la rubia. “Tuve Covid pero por suerte casi sin síntomas. Solo pérdida de olfato y gusto, sin fiebre” señaló quien se encontraba con su hijo de vacaciones en Estados Unidos.

LA NACION