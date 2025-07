Nostalgias de la ola polar. Preocupación por la escasez de nieve en varios centros de esquí y su impacto en el turismo

MENDOZA.- “Manso destino”; “Mansa montaña”; ”Mansas nevadas…”, son algunos de los nuevos eslóganes promocionales de la provincia que más conexión han logrado con el público local y los turistas en los últimos meses. Sin embargo, en plenas vacaciones de invierno, la falta de nieve en estas tierras, como condimento y atractivo especial, empieza a incidir a la hora de elegirla y preocupa a la industria, sobre todo la enogastronómica y hotelera, que ya viene transitando una crisis importante, enfrentando, además, el mote de “provincia cara”, más allá de la baja de visitantes que se replica en el país.

Después de la gran nevada de fines de junio, no hay indicios de una nueva ola polar con precipitaciones abundantes para los próximos días, aunque no se descarta que haya novedades entrada la segunda mitad del mes, justo cuando comienzan los recesos escolares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, desde el 21 de julio, según explicaron a este diario especialistas en meteorología.

Así las cosas, los números en reservas y ocupaciones no conforman a todos los actores de este sector mendocino que busca recuperarse. Aunque en algunos sitios de la provincia, como en zonas del sur y la alta montaña, hay hasta 80% de plazas contratadas, en otros, como ocurre en hoteles de la capital, no llega al 25%. De ahí, la alerta de los responsables de los principales sitios de alojamiento, comidas y diversión para los próximos días por la baja presencia de visitantes, quienes entienden que Mendoza está abierta los 365 días al turismo, pero que en esta época, la nieve siempre pasar a ser un diferencial para decidir viajar al destino.

“Nos están ganando destinos fuera del país, sin dudas, por lo que ocurre con el dólar. También nos gana la falta de dinero en el bolsillo de las familias argentinas. Sin embargo, Mendoza siempre convoca en invierno por la nieve, internamente y con los turistas argentinos y foráneos, y estamos preocupados porque notamos una baja considerable de movimiento, sobre todo en la precordillera, al tener las montañas marrones”, contó a este diario un reconocido operador turístico, que cruza los dedos para que la naturaleza haga su trabajo en las próximas semanas.

Preocupación

El impacto también es analizado puertas adentro del gobierno provincial. “Se están realizando actividades, pero hay poca nieve, incluso en Las Leñas. Por el momento, no tenemos información de que va a cambiar el escenario. Lo positivo es que estos sitios se han redefinido como parques de montaña, ya no como centros de esquí, e incluso, la propuesta de Penitentes es para todo el año. Lo que pasa con la nieve es una situación que incide, pero contra la naturaleza no se puede”, indicaron a LA NACIÓN desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Preocupa al sector turístico de Mendoza la poca nieve de Penitentes

“En reservas estamos alrededor del 70%; es un número de proyección promedio, tomando el período que va del 7 de julio al 1° de agosto. Los números son similares a los del año pasado, teniendo en cuenta un contexto macroeconómico similar”, acotaron desde el organismo oficial. Este diario consultó por su parte a cámaras empresarias turísticas las cuales indicaron que el promedio de ocupación no superará el 50%, mostrando un escenario aún más complejo.

De esta manera, los tres centros invernales activos, entre ellos uno solo con pistas de esquí habilitadas, a medias, como es el reconocido complejo Las Leñas, en Malargüe, en el sur provincial, muestran dificultades para seguir abriendo espacios para deslizarse. De hecho, en el corredor internacional, camino a Chile, está Penitentes Park, como se lo denominó con la nueva concesión por 20 años, que solo se encuentra operativo para realizar diversas actividades recreativas, pero sin la posibilidad técnica y natural de activar los medios de elevación y las pistas más importantes.

En el caso de Los Puquios, también en la misma región, las chances de contacto con la nieve son muy limitadas, las cuales se reducen a pistas de trineo con nieve artificial. Es común observar en la zonas por estos días el color marrón de las laderas de los cerros y los espacios circundantes a los complejos. “La zona de Penitentes y Los Puquios se encuentra con poca nieve y se prevé buen tiempo por 10 días más”, señalaron a este diario desde la Coordinación Operativa de Fronteras.

Apenas un poco de nieve en Los Puquios

Quienes opten por visitar Los Puquios deberán abonar una entrada general y saber que hay poca nieve en el sitio. “Debido a condiciones meteorológicas, no podemos habilitar el Parque de Nieve en forma total. Estamos parcialmente operativos con precios de promoción en pases”, indicaron desde el centro invernal, que también cuenta con un restaurante. El pase “Picnilandia” para mayores o menores por día tiene un costo de $20.000, que incluye ingreso al parque, pista de trineos con nieve artificial, magic carpet, acceso a sanitarios, playa de estacionamiento y enfermería. Desde la empresa aclararon que no incluye indumentaria ni trineo, los que pueden alquilarse en el lugar.

En el caso de Penitentes Park, el servicio que prestará Mapsa Group esta temporada será más acotado, ya que los medios de elevación, después de años sin uso, podrían quedar habilitados recién el año que viene. Asimismo, por los recientes plazos de aprobación de la concesión, que promete gran infraestructura para los próximos años, tampoco podrá abrir la pista de patinaje sobre hielo. Hasta ahora, se prevé sanitarios, servicio médico, estacionamiento y gastronomía. Hoy, el panorama de nieve en este sitio es desolador.

En tanto, en Las Leñas, la base del complejo y el parque aventura funcionan a pleno, aunque varias de las principales pistas para practicar a pleno el deporte blanco se encuentran en stand by por falta de precipitaciones. Así, de acuerdo con el último reporte de la compañía, los reconocidos tramos “Minerva I, II y III”, “Neptuno II”, “Venus II”, “Caris I y II”, “Vulcano I y II” permanecen inhabilitados.

Tarifas y servicios

En cuanto a las tarifas de medios de elevación para esquiar hay diferentes categorías, según edad y duración de la estadía. Para mayores de 12 años, el acceso de medio día en temporada alta alcanza los $112.500, mientras que el pase completo diario llega a $150.000. Los paquetes de dos días tienen un costo de $285.000 y el fin de semana completo asciende a $405.000. El abono anual para adultos supera los $3.836.300.

Preocupación en Mendoza por la escasa cantidad de nieve caída que complicará la temporada de deportes invernales

En cuanto a lo básico en gastronomía, tomar un café en estos sitios ronda los $10.000 mientras que comer una hamburguesa promedia los $25.000.

“Tuvimos un otoño cálido, lo cual no enfrió la montaña y no permitió la fabricación de nieve artificial; tampoco tuvimos muchas nevadas tempranas, solo cayeron algunas que duraron muy poco. Al estar muy altos, tenemos ventajas, por el frío; así la ultima ola polar nos permitió fabricar mucha nieve. Las tormentas que tuvimos solo nos dejaron nieve en la parte más alta de la montaña. Así, hoy ofrecemos pistas de calidad y seguras, en el sector 1, en más de 7 kilómetros de pistas, desde la parte más alta de la montaña hasta la base”, explicó a LA NACIÓN Fernando Passano, gerente de actividades de montaña de Las Leñas, quien aseguró que las temperaturas negativas durante la noche están permitiendo fabricar más nieve artificial.

Bajo este contexto, desde el centro invernal, confirmaron que desde el inicio de las vacaciones de invierno empezaron a tener una afluencia importante. “Estamos bien en cantidad de visitantes, y a partir del 19 de julio, con el receso en Buenos Aires y otras provincias, esperamos un muy buen movimiento de gente que viene a disfrutar de la montaña”, sumó Passano. Asimismo, el responsable del complejo, comentó que están sorprendidos por la cantidad de personas que llegan por el día. “Vienen a pasear, no a esquiar. Tenemos una amplia oferta de actividades para ellos, como el parque aventura, con los trineos, en una pista especial con nieve artificial, con sanitarios y servicios gastronómicos. También, para quienes no esquían, tenemos una telesilla para pasear hasta la mitad de la montaña. Además, hay una excursión muy linda con raquetas de nieve, que no requieren esfuerzos físicos importantes”, completo el gerente.