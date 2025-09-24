Nueve puntos estratégicos: San Isidro estrena recorridos turísticos en su casco histórico, el centro y el puerto

San Isidro puso en marcha un nuevo sistema de recorridos peatonales que conecta su casco histórico, el centro y el puerto a través de cartelería urbana especialmente diseñada para orientar a vecinos y visitantes. La propuesta, que comenzó a instalarse en las últimas semanas, incluye mapas y señalizadores que indican tiempos de caminata, referencias de transporte y la ubicación de edificios emblemáticos del distrito.

La primera etapa abarca nueve puntos estratégicos que van desde el edificio municipal hasta el Bajo de San Isidro, pasando por la emblemática Plaza Mitre y las estaciones de tren. Allí se colocaron los carteles conocidos como “direccionadores”, que muestran las distancias hacia la Catedral, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto, el Mirador de los Tres Ombúes y la estación del Tren de la Costa, entre otros sitios.

Los hitos contemplados en la primera etapa del plan

La iniciativa busca ordenar la circulación peatonal en el centro de San Isidro, donde se concentran la mayor parte de los visitantes. “El objetivo principal del proyecto es fomentar recorridos que combinen hitos turísticos, históricos y patrimoniales de San Isidro, tanto para residentes como para turistas de todo tipo”, señalaron a LA NACION voceros de la intendencia.

La selección del circuito no fue casual. Según detallaron, se definió “a partir del relevamiento de una de las zonas más transitadas de San Isidro que reúne puntos como la Catedral, las estaciones de tren, la Plaza Mitre –a donde diariamente llegan visitantes– y el edificio municipal. Se trata de áreas con alto tránsito peatonal donde la necesidad de orientación fuera clave, como ser la cercanía a puntos de interés tanto culturales como comerciales o municipales”.

Nueve carteles direccionadores ya guían a turistas y residentes por los principales atractivos de San Isidro

El esquema se completa con un listado de ubicaciones precisas: la Plazoleta del Mástil, en 9 de Julio y Belgrano; la intersección de Belgrano y avenida Del Libertador; Ituzaingó y Juan Bautista de Lasalle; la Plaza Mitre sobre la calle Lasalle; el Puerto de San Isidro en Primera Junta y Tiscornia; Pedro de Mendoza y Del Barco Centenera; Roque Sáenz Peña y avenida Del Libertador; la Plaza Yrigoyen, frente al municipio; y la estación San Isidro del ferrocarril Mitre, sobre Cosme Béccar.

Según datos proporcionados a este medio, durante los primeros seis meses del año se estima que 25.848 turistas extranjeros visitaron San Isidro. La proyección surge de consultas presenciales en la oficina de turismo y de encuestas realizadas a los responsables de los micros que llegan desde los cruceros, que suelen ofrecer recorridos hacia el Delta del Tigre con una parada en la Plaza Mitre.

Los próximos pasos

Las autoridades confirmaron que el plan no terminará en el centro histórico. “En los próximos meses se revisará la primera etapa del proyecto para evaluar la apropiación por parte de los vecinos y turistas con el fin de implementar mejoras y planificar las próximas etapas”, señalaron. La idea es que la señalética se extienda a distintos barrios y corredores principales, para conformar un sistema de información unificado en todo el partido.

El proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de renovación de la cartelería pública. Desde la intendencia destacaron que “desde el inicio de la gestión se está modificando el diseño del sistema de cartelería del municipio, tanto en corredores principales como en plazas y espacios públicos”. En ese marco, se renovaron los refugios de colectivos en avenidas como Fleming, que ahora incorporan paneles con mapas de transporte y referencias urbanas.

Cómo funciona el nuevo sistema de cartelería peatonal en San Isidro que une Catedral, la Plaza Mitre y el puerto

Los nuevos carteles no solo señalan atractivos turísticos. También incluyen información sobre hospitales, comisarías y barrios, además de calcular tiempos de caminata entre distintos puntos. “A través de la incorporación de cartelería moderna, clara y legible en los nuevos refugios de colectivo se busca que los usuarios de colectivo puedan planificar su viaje. Este nuevo sistema incluye mapas orientativos con información sobre medios de transporte, hitos urbanos, barrios, comisarías, hospitales, etc. La información tiene en cuenta el tiempo de duración de la caminata y la dinámica urbana para que el vecino decida el mejor camino a tomar”, describieron desde la municipalidad a este medio.

La instalación de los primeros nueve direccionadores forma parte de una tendencia global que apunta a revalorizar la experiencia del peatón en el espacio urbano. La apuesta en San Isidro es que los recorridos señalizados sirvan no solo para orientar, sino también para invitar a descubrir el patrimonio histórico y cultural del distrito, con la caminata como medio de movilidad privilegiado.