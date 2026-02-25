Nuevo estudio: los cerebros de los “superancianos” tienen una habilidad especial que podría explicar su excepcional memoria

NUEVA YORK.– Los cerebros de muchas personas se deterioran con la edad, plagándose de proteínas disfuncionales que provocan la muerte celular y la pérdida de memoria y cognición. Pero los cerebros de otras personas permanecen casi perfectamente intactos, con un pensamiento tan agudo a los 80 años como a los 50.

Un artículo publicado este miércoles en la revista Nature proporciona una nueva explicación potencial para esta discrepancia, y se basa en uno de los debates más candentes en neurociencia: si los cerebros humanos pueden generar nuevas neuronas en la edad adulta, un fenómeno llamado neurogénesis.

El estudio encontró que los llamados superancianos, personas de 80 años o más que tienen la capacidad de memoria de alguien 30 años más joven, tenían aproximadamente el doble de neuronas nuevas que los adultos mayores con memoria normal para su edad y 2,5 veces más que las personas con enfermedad de Alzheimer. La investigación se centró en un área del cerebro llamada hipocampo, que es importante para el aprendizaje y la memoria, y se cree que es el lugar de nacimiento principal de nuevas neuronas.

“Este artículo muestra pruebas biológicas de que el cerebro que envejece es plástico”, incluso hasta los 80 años, dijo Tamar Gefen, profesora asociada de psiquiatría y ciencias conductuales en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, quien contribuyó a la investigación.

Para buscar neurogénesis en adultos mayores, los científicos primero intentaron detectar signos de ella en las autopsias a cerebros de adultos jóvenes, de 20 a 40 años, que murieron con cognición normal. Identificaron marcadores genéticos para tres tipos claves de células: células madre neurales, neuroblastos y neuronas inmaduras.

“Es casi como si las células madre neurales fueran bebés, los neuroblastos fueran adolescentes y las neuronas inmaduras fueran casi adultos”, explicó Orly Lazarov, profesora de neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois en Chicago, quien dirigió la investigación. La presencia de los tres tipos podría sugerir que las células madre están activas y dividiéndose en el cerebro, y que esas nuevas células infantiles están madurando en neuronas adultas.

Los hallazgos podrían sugerir que las células madre están activas y dividiéndose en el cerebro iStock

A continuación, los científicos buscaron estos mismos tres tipos de células en los cerebros de cuatro grupos de adultos mayores: personas con cognición normal, aquellas con deterioro cognitivo leve, aquellas con Alzheimer y superancianos, todos los cuales habían donado sus cerebros para ser estudiados después de su muerte. Cada grupo tenía signos de los tres tipos de células, pero las cantidades diferían drásticamente entre ellos y parecían relacionarse con la cognición de las personas en el momento de la muerte.

Los superancianos tenían significativamente más neuronas inmaduras en sus hipocampos, no solo en comparación con los otros adultos mayores, sino también con los adultos jóvenes. Las neuronas inmaduras de los superancianos también tenían características genéticas y epigenéticas únicas que, según los investigadores, las hacían resistentes al envejecimiento.

“El superenvejecimiento ocurre no solo porque hay más de estas células jóvenes, sino porque hay un tipo de programación genética” que permite su preservación, sostuvo Gefen.

Los cerebros analizados habían sido donados a la ciencia para su análisis Shane Collins, Universidad de Northwestern

Bryan Strange, profesor de neurociencia clínica en la Universidad Politécnica de Madrid que estudia un grupo diferente de superancianos, consideró que la neurogénesis podría ayudar a explicar otros aspectos únicos de los cerebros de los superancianos, incluido que el hipocampo es a menudo mucho más grande que en los adultos mayores típicos.

Pero señaló que los superancianos tienen otras diferencias cerebrales, como un mayor volumen en áreas que no experimentan neurogénesis y una mayor conectividad entre regiones cerebrales, que no pueden explicarse por los nuevos hallazgos.

Pacientes con Alzheimer

La investigación también descubrió algo interesante sobre las personas del grupo de Alzheimer. En realidad, tenían más células madre neurales en comparación con los otros adultos mayores, pero muchas menos neuroblastos y neuronas inmaduras.

“Si tienes neurogénesis normal, pierdes gradualmente las células madre”, dijo Hongjun Song, profesor de ciencias neurológicas en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, quien investiga la neurogénesis pero no participó en el estudio. Una interpretación del nuevo hallazgo es que, en el Alzheimer, la neurogénesis se interrumpe y las células madre se apagan y no pueden progresar a la siguiente etapa de desarrollo, por lo que el grupo de células madre se preserva.

“Si eso es cierto, eso realmente ha abierto una nueva dirección para el campo” para tratar potencialmente el Alzheimer reactivando las células madre latentes, expresó Song.

No todos están convencidos de los nuevos hallazgos. Shawn Sorrells, profesor asociado de neurociencia en la Universidad de Pittsburgh, que también ha investigado la neurogénesis, dijo que el objetivo de los científicos de mapear “cómo el hipocampo cambia con el envejecimiento y cambia de manera diferente en personas que envejecen de manera diferente es fantásticamente interesante e importante”.

Pero teme que el estudio sufra algunas de las mismas fallas metodológicas y suposiciones que otras investigaciones sobre neurogénesis. Agregó que le gustaría ver que los hallazgos se validen utilizando otras técnicas.

Los expertos coinciden en que los bebés y los niños pequeños pueden generar nuevas neuronas en el cerebro, al igual que varias especies de animales adultos. Pero muchos piensan que aún no está claro si los adultos humanos tienen la misma capacidad. Hay numerosos estudios que brindan evidencia en ambos lados, y los resultados a menudo se ven influenciados por los métodos que utilizaron los investigadores.

Este último estudio probablemente no resolverá el debate, pero sí brinda a los científicos nuevas pistas para seguir. Lazarov ahora está tratando de comprender cómo las neuronas inmaduras especiales de los superancianos se relacionan con la memoria superior del grupo, y si podría ser posible capturar parte de esa actividad en un medicamento para ayudar a otros a mantenerse más agudos por más tiempo.