Furor por una casa prefabricada de China que cuesta un millón de pesos por metro cuadrado: ¿es viable?

En un escenario donde la construcción tradicional en Buenos Aires enfrenta desafíos económicos y demoras logísticas significativas, las viviendas modulares importadas desde China ganaron visibilidad en plataformas de comercio electrónico, ya que despertó el interés de quienes buscan alternativas rápidas y personalizables. Se trata de estructuras de acero galvanizado, identificadas principalmente bajo el modelo KTZ013, que se ofrecen por un valor base aproximado de 1.090.141 pesos por metro cuadrado, una cifra que, si bien luce competitiva a simple vista, requiere un análisis detallado de su viabilidad real frente a las exigencias habitacionales locales.

La propuesta comercial, según se observa en la publicación realizada en Mercado Libre, consiste en un sistema expandible que llega al país vía marítima en tres medidas estándar: 37, 56 y 74 metros cuadrados. Estas unidades están diseñadas para un montaje ágil, donde la firma fabricante asegura que cada módulo puede ensamblarse en un plazo mínimo de dos horas, lo que permite que la vivienda esté operativa en menos de un día. La estructura se apoya en una base de acero galvanizado en caliente, complementada con paneles tipo sándwich de EPS, lana de roca o poliuretano, materiales seleccionados para brindar aislamiento térmico y acústico, además de resistencia al fuego grado A y comportamiento antisísmico, factores técnicos que los vendedores destacan para posicionar el producto frente a los métodos convencionales.

Las medidas estándar de las casas ya vienen con diseños para una buena utilización de los espacios Mercado Libre

No obstante, la simplicidad de la oferta publicitaria esconde variables complejas que cualquier interesado debe considerar con rigor. En primer lugar, es imperativo señalar que el valor mencionado corresponde exclusivamente al metro cuadrado de la estructura básica. Es decir, el precio no incluye los gastos de flete, los cuales resultan significativos al tratarse de cargas sobredimensionadas que dependen estrictamente de la ubicación de destino. Adicionalmente, el equipamiento interior —desde cocinas y baños hasta muebles y electrodomésticos— se contabiliza como opcional, lo que eleva el presupuesto final una vez que se completan las necesidades habitacionales básicas.

La instalación de estos módulos presenta desafíos logísticos y administrativos. Aunque el fabricante señala que el diseño no requiere zapatas ni bases complejas, el comprador debe garantizar la existencia de un lote apto para la instalación y, fundamentalmente, la resolución independiente de servicios esenciales como la red de agua, gas y el sistema cloacal. A esto se suma el cumplimiento de las normativas de edificación locales, ya que es necesario verificar que el modelo se ajuste a los códigos de construcción de la jurisdicción donde se pretenda emplazar la vivienda. La falta de este paso previo podría invalidar la obra o impedir la habilitación necesaria para su ocupación legal.

Un ejemplo del living y del baño que viene con las unidades, ya que esto se puede personalizar a gusto Mercado Libre

El factor temporal también juega un papel ambivalente, ya que si bien el ensamble de la estructura es casi inmediato, los plazos totales de entrega quedan supeditados a la logística marítima y a los tiempos de liberación en la aduana argentina, lo que puede prolongar considerablemente la espera desde la compra hasta la disponibilidad final. La relación entre la rapidez de montaje y la burocracia de importación genera, por tanto, un debate sobre la verdadera eficiencia de este tipo de alternativas frente a la construcción tradicional en suelo argentino.

En última instancia, el éxito de la vivienda modular china depende de la capacidad del comprador para integrar estos factores en su plan financiero. Si bien la propuesta ofrece una solución ágil para quienes poseen un terreno y buscan reducir los tiempos de obra, la viabilidad depende enteramente de una planificación financiera exhaustiva que contemple los costos de transporte, los permisos municipales de obra y los servicios básicos, elementos que suelen quedar fuera del precio base publicado. El mercado local, por su parte, observa con expectativa cómo estas estructuras de acero y paneles logran adaptarse a las exigencias normativas y climáticas de nuestro país.