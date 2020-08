Ovnis: el Pentágono creó un nuevo grupo de trabajo para estudiar el fenómeno

La UAPTF tendrá como objetivo central desentrañar el origen los objetos que surcan los cielos de Estados Unidos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 14:41

El gobierno de los Estados Unidos anunció de manera oficial el pasado 14 de agosto que se concretó la creación de una oficina especial en el Pentágono que tiene la finalidad de detectar, analizar y hacer el seguimiento de diversos objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como ovnis.

La apertura de esta oficina fue informada a través de un comunicado el último viernes. Su denominación oficial es Fuerza de Tareas para los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAPTF, por sus siglas en Inglés).

Dicha unidad de investigación de los objetos que crucen el cielo estadounidense dependerá de la Marina. Pero su objetivo central no será tanto establecer contacto con seres extraterrestres como detectar posibles maniobras de espionaje realizadas por otras potencias mediante objetos de alta tecnología en el espacio aéreo del país.

La intención es "comprender mejor la naturaleza y origen" de los fenómenos voladores que no pueden ser identificados, según lo que señaló en un comunicado la vocera del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Susan Gough.

La noticia se dio a conocer al mundo luego de que el Pentágono divulgara en abril de este año grabaciones de avistamientos de ovnis realizados por pilotos aéreos entre 2004 y 2015.

En ese momento, los videos oficializados por el gobierno norteamericano se convirtieron en tendencia y ya se comenzaba a hablar de la creación de una oficina especial para el seguimiento de estos fenómenos, algo que se concretó finalmente a principios de este mes de agosto.

OVNIS: los videos que desclasificó el Pentágono y que se divulgaron oficialmente en abril de este año 01:16

Video

La UAPTF se encargará de detectar, como se dijo, aquellos objetos que constituyan una posible "amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos", según lo que explicitaba el citado comunicado oficial del Departamento de Defensa.

Preocupación por los ovnis

Para poner la apertura de esta flamante la oficina en contexto, hay que sumar que varios miembros del Congreso y del Pentágono llevaban mucho tiempo expresando su preocupación por los objetos aéreos y la amenaza que estos representan para las bases aéreas estadounidenses.

En este sentido, el Comité de Inteligencia del Senado votó en junio pasado para que el Pentágono y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de este tipo de encuentros y avistamientos.

"Tenemos cosas que sobrevuelan nuestras bases militares y los lugares donde realizamos ejercicios militares, y no sabemos qué son y no son nuestras, así que me parece una pregunta legítima", explicó el presidente del comité de inteligencia, el senador republicano por Florida Marco Rubio, a la cadena WFOR-TV el pasado mes de julio, según consigna la agencia Europa Press.

Los avistamintos de ovnis ahora tendrán una oficina para el análisis, estudio y origen de estos fenómenos no identificados Fuente: Archivo

"Sinceramente -añadió Rubio- preferiría que esas cosas fueran extraterrestres en lugar de rusas o chinas, porque ello implicaría que han dado un salto tecnológico".